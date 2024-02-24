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Украина. Премьер лига
24 февраля 2024, 23:14 |
698
2

Один из самых дорогих игроков Днепра-1 опроверг слухи о трансфере

Василий Кравец не был близок к уходу из клуба

24 февраля 2024, 23:14 |
698
2
Один из самых дорогих игроков Днепра-1 опроверг слухи о трансфере
СК Днепр-1. Василий Кравец

Защитник «Днепра-1» Василий Кравец опроверг слухи о трансфере и оценил зимние сборы команды.

– Василий, зимой появилась информация, что вы могли покинуть «Днепр-1» в статусе свободного агента. Насколько эта информация соответствует действительности и если соответствует, то как было принято решение остаться и поехать на сборы?

– Я сам об этом узнал из новостей, как видите, Андрей Анатольевич Русол уже должен был бы возглавлять «Полесье» или «Карпаты», но он сейчас с нами. Все это было неправдой как о нем, так и обо мне.

– Как оцените первые сборы во главе с Юрием Максимовым? Что было в новинку, что поразило? Возможно удивили упражнения на песке?

– Думаю, что хорошо в футболе есть то для футболиста, что каждый тренер дает что-то новое как команде, так и каждому игроку в отдельности! По песку – сложилось двоякое впечатление, с одной стороны это хорошо для нашего тела, как говорил Вильевич, так мы укрепляем суставы, с другой стороны, это было тяжело не так физически, как морально, не все были довольны этой работой, но все ее делали.

– После зимних сборов чувствуете доверие тренера?

– Всегда после сборов, когда ты месяц живешь вместе со всей командой, это сближает всех, как и игроков, так и тренеров с игроками. Отдельно хочу поблагодарить наш персонал и руководство, что все прошло на высоком уровне и очень профессионально.

– Оцените уровень соперников, с кем было играть сложнее всего? Какая команда по вашему мнению смогла бы дать достойный бой в УПЛ?

– Сложнее всего было играть первые игры, мы все были на усталости и не могли показывать всю нашу игру, так, как мы этого хотели, сказывались на играх еще и травмы игроков. Что касается команды, то я думаю, что «Ракув» мог бы конкурировать за первое место в чемпионате.

– Уже известно, что «Днепр-1» сыграет матч с «Минаем» и потенциально все последующие домашние матчи без болельщиков. Расстроены ли вы этим фактом?

– Я больше расстроен событиями на фронте. Конечно, хотелось, чтобы болельщики были на трибунах, но надо понять, что это вопрос безопасности, никто не хочет рисковать жизнью родных и близких для нас людей. Я думаю, лучше всего, болельщиков если впускать на стадионы, то на западной части Украины, там будет больше времени для людей, чтобы они могли спокойно спуститься в укрытие, но это должно быть обязательным правилом для болельщиков.

Василий Кравец является одним из самых дорогих игроков «Днепра-1» по версии Transfermarkt. Со стоимостью 1.2 миллиона евро он занимает 5-е место в топе команды.

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Василий Кравец Днепр-1 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Юрий Максимов
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Комментарии 2
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avk2307
Ну тепер ще раз переконуємось, що Тотаке і Бурбас все ж таки шо попало пишуть....
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