ТРУБИН: «Борьба началась не сегодня, не 2, не 10 лет назад»
Украинский вратарь «Бенфики» отреагировал на вторую годовщину полномасштабного вторжения рф
Украинский вратарь португальской «Бенфики» Анатолий Трубин отреагировал на вторую годовщину полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины:
«Борьба продолжается. Это началось не сегодня, не 2, не 10 лет назад. Украинский народ веками продолжает отстаивать собственную независимость 🇺🇦 Сегодня посетил мероприятие в поддержку Украины в Лиссабоне. Такие встречи работают, это голос украинцев в мире. Важно говорить о необходимости поддержки. Пока идет война, мир должен знать и слышать о нас.
Спасибо защитникам, которые защищают наше государство. Спасибо людям и странам, которые помогают Украине и украинцам. Спасибо всем вам за поддержку».
Ранее поблагодарил защитников Украины нападающий «Валенсии» Роман Яремчук.
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