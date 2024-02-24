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  4. ТРУБИН: «Борьба началась не сегодня, не 2, не 10 лет назад»
Португалия
24 февраля 2024, 22:55 |
468
2

ТРУБИН: «Борьба началась не сегодня, не 2, не 10 лет назад»

Украинский вратарь «Бенфики» отреагировал на вторую годовщину полномасштабного вторжения рф

24 февраля 2024, 22:55 |
468
2
ТРУБИН: «Борьба началась не сегодня, не 2, не 10 лет назад»
Instagram. Анатолий Трубин

Украинский вратарь португальской «Бенфики» Анатолий Трубин отреагировал на вторую годовщину полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины:

«Борьба продолжается. Это началось не сегодня, не 2, не 10 лет назад. Украинский народ веками продолжает отстаивать собственную независимость 🇺🇦 Сегодня посетил мероприятие в поддержку Украины в Лиссабоне. Такие встречи работают, это голос украинцев в мире. Важно говорить о необходимости поддержки. Пока идет война, мир должен знать и слышать о нас.

Спасибо защитникам, которые защищают наше государство. Спасибо людям и странам, которые помогают Украине и украинцам. Спасибо всем вам за поддержку».

Ранее поблагодарил защитников Украины нападающий «Валенсии» Роман Яремчук.

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Анатолий Трубин Бенфика чемпионат Португалии по футболу российско-украинская война
Источник Instagram
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Fant24
В шахтере десятилетиями топили за россию и отделение от бандеровцев  
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+1
Микола Захарченко
Респект Трубіну за громадянську позицію 🇺🇦👍
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0
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