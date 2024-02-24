11 футболистам Полесья присвоено звание Мастер спорта Украины

За победу в минувшем розыгрыше Первой лиги 11 футболистов «Полесья» получили от Министерства молодежи и спорта звание «Мастер спорта Украины».

В частности, согласно приказу временно исполняющего обязанности министра Матвея Бидного № 999 от 19 февраля 2024 года, звание «Мастер спорта Украины» получили: Владислав Вакула, Василий Грицук, Артем Козак, Олег Кудрик, Богдан Кушниренко, Ян Морговский, Евгений Морозко, Владислав Огиря, Владислав Шаповал, Дмитрий Шастал и Денис Янаков.

В настоящий момент футболистами «Полесья» продолжают оставаться Грицук, Козак, Кудрик, Кушниренко и Огиря, а все остальные покинули расположение клуба из Житомира: кто на условиях аренды, а кто и на постоянной основе.

В настоящий момент «Полесье» занимает третье место в УПЛ. Завтра команда Юрия Калитвинцева сыграет свой первый официальный матч в 2024 году. Ее соперником станет «Рух».