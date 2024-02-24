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Украина. Премьер лига
24 февраля 2024, 22:23 |
396
0

11 футболистам Полесья присвоено звание Мастер спорта Украины

Министерство молодежи и спорта отметило победу житомирян в минувшем розыгрыше Первой лиги

24 февраля 2024, 22:23 |
396
0
11 футболистам Полесья присвоено звание Мастер спорта Украины
facebook.com/fcpolissya. Олег Кудрик

За победу в минувшем розыгрыше Первой лиги 11 футболистов «Полесья» получили от Министерства молодежи и спорта звание «Мастер спорта Украины».

В частности, согласно приказу временно исполняющего обязанности министра Матвея Бидного № 999 от 19 февраля 2024 года, звание «Мастер спорта Украины» получили: Владислав Вакула, Василий Грицук, Артем Козак, Олег Кудрик, Богдан Кушниренко, Ян Морговский, Евгений Морозко, Владислав Огиря, Владислав Шаповал, Дмитрий Шастал и Денис Янаков.

В настоящий момент футболистами «Полесья» продолжают оставаться Грицук, Козак, Кудрик, Кушниренко и Огиря, а все остальные покинули расположение клуба из Житомира: кто на условиях аренды, а кто и на постоянной основе.

В настоящий момент «Полесье» занимает третье место в УПЛ. Завтра команда Юрия Калитвинцева сыграет свой первый официальный матч в 2024 году. Ее соперником станет «Рух».

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Полесье Житомир Министерство молодежи и спорта Матвей Бидный Владислав Вакула Василий Грицук Артем Козак Олег Кудрик Богдан Кушниренко Евгений Морозко Владислав Огиря Владислав Шаповал Дмитрий Шастал Денис Янаков
Источник Минспорта Украины
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