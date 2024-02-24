Удержал Холанда? Стала известна оценка Забарного за матч против Ман Сити

Сегодня, 24 февраля 2024 года, состоялся матч 26-го тура Английской Премьер-лиги между «Борнмутом» и «Манчестер Сити». Победу со счетом 1:0 одержала команда гостей.

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Украинский защитник «вишен» Илья Забарный вышел на поле в стартовом составе и отыграл полный матч. Портал WhoScored оценил его выступление в 6.3 балла из 10 возможных.

Интересно, что у норвежской звезды «Ман Сити» Эрлинга Холанда, которому и противостоял Илья, оценка не намного выше – 6.6.

Лучшим игроком встречи был признан полузащитник «горожан» Фил Фоден, который забил единственный гол в матче и получил оценку 8.2.