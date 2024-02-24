Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вестерло проиграл с Сидорчуком в составе. Украинец узнал свою оценку
Чемпионат Бельгии
Сент-Трюйден
24.02.2024 19:15 – FT 1 : 0
Вестерло
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Бельгия
24 февраля 2024, 21:56 | Обновлено 24 февраля 2024, 21:58
339
0

Вестерло проиграл с Сидорчуком в составе. Украинец узнал свою оценку

«Сент-Трюйден» одержал минимальную победу в матче

24 февраля 2024, 21:56 | Обновлено 24 февраля 2024, 21:58
339
0
Вестерло проиграл с Сидорчуком в составе. Украинец узнал свою оценку
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Сидорчук

Сегодня, 24 февраля, состоялся матч 27 тура чемпионата Бельгии по футболу, в котором сыграли «Сент-Трюйден» и «Вестерло».

Минимальную победу со счетом 1:0 одержал «Сент-Трюйден».

Украинский полузащитник «Вестерло» Сергей Сидорчук вышел в стартовом составе и был заменен после перерыва. За свой матч Сидорчук получил от статистического портала WhoScored оценку 6.4 балла.

После этого поражения «Вестерло» разместился на десятом месте в турнирной таблице, имея в активе 29 очков.

Лига Жюпиле. 27-й тур, 24 февраля

Вестерло – Сент-Трюйден – 1:0

Гол: Ито, 37.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

По теме:
Удержал Холанда? Стала известна оценка Забарного за матч против Ман Сити
У кого 8.3? Стала известна оценка Миколенко за игру с Брайтоном Де Дзерби
Русин проиграл команде Кухаревича. Как сыграли украинцы?
WhoScored Сент-Трюйден Вестерло Сергей Сидорчук оценки чемпионат Бельгии по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Челси состоялся разговор о Мудрике. Стало известно, что его ждет летом
Футбол | 24 февраля 2024, 11:14 12
В Челси состоялся разговор о Мудрике. Стало известно, что его ждет летом
В Челси состоялся разговор о Мудрике. Стало известно, что его ждет летом

Лондонцы могут отдать украинца в аренду

Хаби Алонсо готов отказаться от Ливерпуля и Баварии ради другого клуба
Футбол | 24 февраля 2024, 22:28 1
Хаби Алонсо готов отказаться от Ливерпуля и Баварии ради другого клуба
Хаби Алонсо готов отказаться от Ливерпуля и Баварии ради другого клуба

Именитый наставник хочет тренировать «Реал»

Брайтон – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 24.02.2024, 16:05
Брайтон – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Брайтон – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Анчелотти выразил разочарование вратарем Реала. Что сказал итальянец?
Футбол | 24.02.2024, 00:18
Анчелотти выразил разочарование вратарем Реала. Что сказал итальянец?
Анчелотти выразил разочарование вратарем Реала. Что сказал итальянец?
Лунин может присоединиться к Роналду. Андрею предлагают невероятные деньги
Футбол | 24.02.2024, 12:10
Лунин может присоединиться к Роналду. Андрею предлагают невероятные деньги
Лунин может присоединиться к Роналду. Андрею предлагают невероятные деньги
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Свёнтек после победы над Свитолиной легко обыграла финалистку Aus Open
Свёнтек после победы над Свитолиной легко обыграла финалистку Aus Open
22.02.2024, 18:36 3
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Украина будет представлена лишь 4 клубами в еврокубках 2025/26
ОФИЦИАЛЬНО. Украина будет представлена лишь 4 клубами в еврокубках 2025/26
23.02.2024, 06:05 107
Футбол
Прощай, Лига Европы. Шахтер пропустил три гола от Марселя на Велодроме
Прощай, Лига Европы. Шахтер пропустил три гола от Марселя на Велодроме
22.02.2024, 23:59 195
Футбол
Кто остановит эту машину? Монфис закрыл Умбера в Дохе и вышел в полуфинал
Кто остановит эту машину? Монфис закрыл Умбера в Дохе и вышел в полуфинал
22.02.2024, 20:20 3
Теннис
Ответный матч не имеет смысла. Женская сборная Украины разбила Болгарию
Ответный матч не имеет смысла. Женская сборная Украины разбила Болгарию
23.02.2024, 17:58 3
Футбол
С Игой, но без Коко. Известны все участницы 1/2 финала на турнире в Дубае
С Игой, но без Коко. Известны все участницы 1/2 финала на турнире в Дубае
22.02.2024, 21:11 4
Теннис
Йожеф САБО: «Довбик – никакой! Я вообще не знаю, что он делает на поле»
Йожеф САБО: «Довбик – никакой! Я вообще не знаю, что он делает на поле»
23.02.2024, 18:04 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем