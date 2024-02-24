Вестерло проиграл с Сидорчуком в составе. Украинец узнал свою оценку
«Сент-Трюйден» одержал минимальную победу в матче
Сегодня, 24 февраля, состоялся матч 27 тура чемпионата Бельгии по футболу, в котором сыграли «Сент-Трюйден» и «Вестерло».
Минимальную победу со счетом 1:0 одержал «Сент-Трюйден».
Украинский полузащитник «Вестерло» Сергей Сидорчук вышел в стартовом составе и был заменен после перерыва. За свой матч Сидорчук получил от статистического портала WhoScored оценку 6.4 балла.
После этого поражения «Вестерло» разместился на десятом месте в турнирной таблице, имея в активе 29 очков.
Лига Жюпиле. 27-й тур, 24 февраля
Вестерло – Сент-Трюйден – 1:0
Гол: Ито, 37.
⏱️ 90´ FULL TIME!— KVC Westerlo (@KVCWesterlo) February 24, 2024
We verliezen in Sint Truiden met het kleinste verschil. #STVVWES 1️⃣-0️⃣ pic.twitter.com/GHF40ltp78
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