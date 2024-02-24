Вестерло проиграл с Сидорчуком в составе. Украинец узнал свою оценку

Сегодня, 24 февраля, состоялся матч 27 тура чемпионата Бельгии по футболу, в котором сыграли «Сент-Трюйден» и «Вестерло».

Минимальную победу со счетом 1:0 одержал «Сент-Трюйден».

Украинский полузащитник «Вестерло» Сергей Сидорчук вышел в стартовом составе и был заменен после перерыва. За свой матч Сидорчук получил от статистического портала WhoScored оценку 6.4 балла.

После этого поражения «Вестерло» разместился на десятом месте в турнирной таблице, имея в активе 29 очков.

Лига Жюпиле. 27-й тур, 24 февраля

Вестерло – Сент-Трюйден – 1:0

Гол: Ито, 37.

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