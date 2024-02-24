Малиновский – на замене. Стали известны составы на матч Дженоа – Удинезе

Сегодня, 24 февраля, «Дженоа» на своем домашнем стадионе в матче двадцать шестого тура Серии А примет «Удинезе». Начало матча – в 21:45 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 12-е и 15-е места в турнирной таблице соответственно.

Украинский хавбек «грифонов» Руслан Малиновский начнет игру на скамейке запасных.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Дженоа»: Мартинес, Васкес, Де Винтер, Бани, Френдруп, Бадель, Мессиас, Сабелли, Аарон, Гудмундссон, Ретеги.

«Удинезе»: Окойе, Перес, Джаннетти, Кристенсен, Эхизибе, Ловрич, Велес, Самарджич, Земура, Товен, Лукка.