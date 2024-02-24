Малиновский – на замене. Стали известны составы на матч Дженоа – Удинезе
Матч 26-го тура Серии А начнется в 21:45
Сегодня, 24 февраля, «Дженоа» на своем домашнем стадионе в матче двадцать шестого тура Серии А примет «Удинезе». Начало матча – в 21:45 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 12-е и 15-е места в турнирной таблице соответственно.
Украинский хавбек «грифонов» Руслан Малиновский начнет игру на скамейке запасных.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Дженоа»: Мартинес, Васкес, Де Винтер, Бани, Френдруп, Бадель, Мессиас, Сабелли, Аарон, Гудмундссон, Ретеги.
«Удинезе»: Окойе, Перес, Джаннетти, Кристенсен, Эхизибе, Ловрич, Велес, Самарджич, Земура, Товен, Лукка.
📄 STARTING XI #GenoaUdinese ⤵️ pic.twitter.com/ow1cUvsRLg— Genoa CFC (@GenoaCFC) February 24, 2024
🔜 #GenoaUdinese— Udinese Calcio (@Udinese_1896) February 24, 2024
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⚪️⚫️ #ForzaUdinese #AlèUdin #WePlayForU pic.twitter.com/HL3bT7zsyN
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