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Италия
24 февраля 2024, 20:48 | Обновлено 24 февраля 2024, 20:52
115
0

Малиновский – на замене. Стали известны составы на матч Дженоа – Удинезе

Матч 26-го тура Серии А начнется в 21:45

24 февраля 2024, 20:48 | Обновлено 24 февраля 2024, 20:52
115
0
Малиновский – на замене. Стали известны составы на матч Дженоа – Удинезе
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 24 февраля, «Дженоа» на своем домашнем стадионе в матче двадцать шестого тура Серии А примет «Удинезе». Начало матча – в 21:45 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 12-е и 15-е места в турнирной таблице соответственно.

Украинский хавбек «грифонов» Руслан Малиновский начнет игру на скамейке запасных.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Дженоа»: Мартинес, Васкес, Де Винтер, Бани, Френдруп, Бадель, Мессиас, Сабелли, Аарон, Гудмундссон, Ретеги.

«Удинезе»: Окойе, Перес, Джаннетти, Кристенсен, Эхизибе, Ловрич, Велес, Самарджич, Земура, Товен, Лукка.

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Удинезе Серия A Дженоа чемпионат Италии по футболу Руслан Малиновский стартовые составы
Источник Sport.ua
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