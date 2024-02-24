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  4. Зозуля назвал ключевое отличие между Кепой и Луниным
Испания
24 февраля 2024, 20:24 |
2155
1

Зозуля назвал ключевое отличие между Кепой и Луниным

Бывший нападающий сборной Украины сравнил менталитет испанцев и своих соотечественников

24 февраля 2024, 20:24 |
2155
1
Зозуля назвал ключевое отличие между Кепой и Луниным
Getty Images/Global Images Ukraine. Кепа и Лунин

Бывший нападающий национальной сборной Украины и ряда испанских клубов Роман Зозуля назвал ключевое отличие между Кепой Аррисабалагой и Андреем Луниным – двумя вратарями мадридского «Реала»:

«Мы украинцы, и у нас немного другой менталитет, немного другой характер, понимаете? Я уверен, что сейчас Кепа не сыграет 3 игры и повалит куда-то в «Челси», или куда вернется. Он скажет: «Да я, да у меня статус, я игрок – все». А что украинцы? Украинцы закроют рот и будут работать».

Украинский вратарь Андрей Лунин в этом сезоне сыграл 18 матчей за «Реал», пропустив 15 голов. На счету Кепы тоже 18 поединков в футболке «сливочных», но при этом в его ворота соперники сумели забить 18 мячей.

Ранее своими эмоциями от конкуренции с Кепой поделился сам Андрей Лунин.

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Андрей Лунин Кепа Аррисабалага Роман Зозуля Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Трендец
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