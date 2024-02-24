Зозуля назвал ключевое отличие между Кепой и Луниным

Бывший нападающий национальной сборной Украины и ряда испанских клубов Роман Зозуля назвал ключевое отличие между Кепой Аррисабалагой и Андреем Луниным – двумя вратарями мадридского «Реала»:

«Мы украинцы, и у нас немного другой менталитет, немного другой характер, понимаете? Я уверен, что сейчас Кепа не сыграет 3 игры и повалит куда-то в «Челси», или куда вернется. Он скажет: «Да я, да у меня статус, я игрок – все». А что украинцы? Украинцы закроют рот и будут работать».

Украинский вратарь Андрей Лунин в этом сезоне сыграл 18 матчей за «Реал», пропустив 15 голов. На счету Кепы тоже 18 поединков в футболке «сливочных», но при этом в его ворота соперники сумели забить 18 мячей.

Ранее своими эмоциями от конкуренции с Кепой поделился сам Андрей Лунин.