Юлия Стародубцева – Ирен Бурильо Эскориуэла. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите видеотрансляцию матча 1-го раунда квалификации к турниру WTA 250 в Остине
24 февраля украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 135) стартует в квалификации хардового турнира WTA 250 в Остине (США).
В 1-м раунде украинка сыграет против Ирен Бурильо Эскориуэлы (Испания, WTA 252). Встреча состоится последним 4-м запуском на корте Grandstand после матча Харрисон – Гадеки. Время начала игры – не ранее 22:30 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Ранее девушки не играли между собой.
Победительница матча в финале квалификации сыграет против Катаржины Кавы (Польша, WTA 195) либо против Терезы Мартинцовой (Чехия, WTA 152).
Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua. Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Американцы оформили трансфер Федерико Редондо
Поединок пройдет 25 февраля в 15:30 в Киеве