Юлия Стародубцева – Ирен Бурильо Эскориуэла. Смотреть онлайн. LIVE

24 февраля украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 135) стартует в квалификации хардового турнира WTA 250 в Остине (США).

В 1-м раунде украинка сыграет против Ирен Бурильо Эскориуэлы (Испания, WTA 252). Встреча состоится последним 4-м запуском на корте Grandstand после матча Харрисон – Гадеки. Время начала игры – не ранее 22:30 по Киеву.

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Ранее девушки не играли между собой.

Победительница матча в финале квалификации сыграет против Катаржины Кавы (Польша, WTA 195) либо против Терезы Мартинцовой (Чехия, WTA 152).

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