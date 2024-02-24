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  4. Юлия Стародубцева – Ирен Бурильо Эскориуэла. Смотреть онлайн. LIVE
WTA
24 февраля 2024, 19:47 |
224
0

Юлия Стародубцева – Ирен Бурильо Эскориуэла. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите видеотрансляцию матча 1-го раунда квалификации к турниру WTA 250 в Остине

24 февраля 2024, 19:47 |
224
0
Юлия Стародубцева – Ирен Бурильо Эскориуэла. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

24 февраля украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 135) стартует в квалификации хардового турнира WTA 250 в Остине (США).

В 1-м раунде украинка сыграет против Ирен Бурильо Эскориуэлы (Испания, WTA 252). Встреча состоится последним 4-м запуском на корте Grandstand после матча Харрисон – Гадеки. Время начала игры – не ранее 22:30 по Киеву.

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Ранее девушки не играли между собой.

Победительница матча в финале квалификации сыграет против Катаржины Кавы (Польша, WTA 195) либо против Терезы Мартинцовой (Чехия, WTA 152).

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Источник Sport.ua
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