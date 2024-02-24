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  4. Русин проиграл команде Кухаревича. Как сыграли украинцы?
Англия
24 февраля 2024, 19:32 |
417
0

Русин проиграл команде Кухаревича. Как сыграли украинцы?

«Суонси» одержал победу над «Сандерлендом» со счетом 2:1

24 февраля 2024, 19:32 |
417
0
Русин проиграл команде Кухаревича. Как сыграли украинцы?
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 24 февраля 2024 года, состоялся матч 34-го тура английского Чемпионшипа между «Сандерлендом» и «Суонси». Победу со счетом 2:1 одержала команда гостей.

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«Суонси» обеспечил комфортный для себя результат еще в первом тайме, когда дублем выстрелил бразилец Рональд. «Сандерленд» усилиями Люка О'Нина на 77-й минуте отыграл один мяч, но этого оказалось недостаточно, чтобы избежать поражения.

Украинский нападающий «черных котов» Назарий Русин провел на поле 72 минуты и получил от WhoScored оценку 6.2. Его соотечественник Николай Кухаревич, который также является форвардом, однако выступает за «Суонси», просидел весь матч на скамейке запасных.

Чемпионшип. 34-й тур.

Сандерленд – Суонси – 1:2

Голы: О'Нин, 77 – Рональд, 19, 28

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Сандерленд Суонси чемпионат Англии по футболу Чемпионшип Назарий Русин Николай Кухаревич оценки WhoScored
Источник Sport.ua
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