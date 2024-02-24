Меншик не сумел завоевать трофей на турнире АТР 250 в Дохе
К сожалению, Якуб уступил в финале Карену Хачанову
18-летний чешский теннисист Якуб Меншик, которого можно назвать сенсацией недели, не сумел завоевать трофей на хардовом турнире АТР 250 в Дохе (Катар).
К сожалению, в финальном матче чех уступил «нейтралу» Карену Хачанову (АТР 17) в двух сетах за 1 час и 50 минут.
АТР 250 Доха. Хард. Финал
Якуб Меншик (Чехия) – Карен Хачанов [2] – 6:7 (12:14), 4:6
Это была первая встреча теннисистов.
Меншик впервые в карьере сыграл в финале на уровне АТР.
Для Хачанова это 6-й титул в карьере и 1-й в сезоне.
KAREN ROLLS A 6 🎲@karenkhachanov defeats teen sensation Mensik 7-6 6-4 to win his 6th ATP Tour title! 🏆#QatarExxonMobilOpen pic.twitter.com/U4TaQwmplR— Tennis TV (@TennisTV) February 24, 2024
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