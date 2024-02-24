Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Меншик не сумел завоевать трофей на турнире АТР 250 в Дохе
ATP
24 февраля 2024, 19:15 |
228
0

Меншик не сумел завоевать трофей на турнире АТР 250 в Дохе

К сожалению, Якуб уступил в финале Карену Хачанову

24 февраля 2024, 19:15 |
228
0
Меншик не сумел завоевать трофей на турнире АТР 250 в Дохе
Getty Images/Global Images Ukraine. Якуб Меншик

18-летний чешский теннисист Якуб Меншик, которого можно назвать сенсацией недели, не сумел завоевать трофей на хардовом турнире АТР 250 в Дохе (Катар).

К сожалению, в финальном матче чех уступил «нейтралу» Карену Хачанову (АТР 17) в двух сетах за 1 час и 50 минут.

АТР 250 Доха. Хард. Финал

Якуб Меншик (Чехия) – Карен Хачанов [2] – 6:7 (12:14), 4:6

Это была первая встреча теннисистов.

Меншик впервые в карьере сыграл в финале на уровне АТР.

Для Хачанова это 6-й титул в карьере и 1-й в сезоне.

По теме:
Якуб Меншик – Карен Хачанов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Монфис уступил сенсационному чеху и не сумел выйти в финал турнира в Дохе
Гаэль Монфис – Якуб Меншик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Якуб Меншик Карен Хачанов ATP Доха
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Месси подписал сына легенды Реала и сборной Аргентины
Футбол | 23 февраля 2024, 22:27 0
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Месси подписал сына легенды Реала и сборной Аргентины
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Месси подписал сына легенды Реала и сборной Аргентины

Американцы оформили трансфер Федерико Редондо

«Лучший в истории Шахтер». Срна рассказал о рецепте успеха клуба
Футбол | 24 февраля 2024, 13:49 10
«Лучший в истории Шахтер». Срна рассказал о рецепте успеха клуба
«Лучший в истории Шахтер». Срна рассказал о рецепте успеха клуба

Хорватский специалист – о перспективе дончан

Жирона определилась с будущим Довбика и Цыганкова. Что их ожидает летом?
Футбол | 24.02.2024, 10:27
Жирона определилась с будущим Довбика и Цыганкова. Что их ожидает летом?
Жирона определилась с будущим Довбика и Цыганкова. Что их ожидает летом?
Где смотреть онлайн матч УПЛ Металлист 1925 – Динамо
Футбол | 24.02.2024, 10:37
Где смотреть онлайн матч УПЛ Металлист 1925 – Динамо
Где смотреть онлайн матч УПЛ Металлист 1925 – Динамо
ФОТО. Джокович и Надаль вместе летели на турнир в Индиан-Уэллс
Теннис | 24.02.2024, 14:15
ФОТО. Джокович и Надаль вместе летели на турнир в Индиан-Уэллс
ФОТО. Джокович и Надаль вместе летели на турнир в Индиан-Уэллс
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Трансферная зима 2023/2024 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферная зима 2023/2024 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
23.02.2024, 10:12 7
Футбол
Кто остановит эту машину? Монфис закрыл Умбера в Дохе и вышел в полуфинал
Кто остановит эту машину? Монфис закрыл Умбера в Дохе и вышел в полуфинал
22.02.2024, 20:20 3
Теннис
Анчелотти выразил разочарование вратарем Реала. Что сказал итальянец?
Анчелотти выразил разочарование вратарем Реала. Что сказал итальянец?
24.02.2024, 00:18 3
Футбол
Экс-чемпион мира рассказал, как бы сложился бой Майк Тайсон – Тайсон Фьюри
Экс-чемпион мира рассказал, как бы сложился бой Майк Тайсон – Тайсон Фьюри
22.02.2024, 16:19 1
Бокс
С Игой, но без Коко. Известны все участницы 1/2 финала на турнире в Дубае
С Игой, но без Коко. Известны все участницы 1/2 финала на турнире в Дубае
22.02.2024, 21:11 4
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Украина будет представлена лишь 4 клубами в еврокубках 2025/26
ОФИЦИАЛЬНО. Украина будет представлена лишь 4 клубами в еврокубках 2025/26
23.02.2024, 06:05 106
Футбол
Пушич оценил матч с Марселем и объяснил, почему сделал замены так поздно
Пушич оценил матч с Марселем и объяснил, почему сделал замены так поздно
23.02.2024, 04:10 13
Футбол
Покинет Челси летом? Почеттино жестко отозвался о способностях Мудрика
Покинет Челси летом? Почеттино жестко отозвался о способностях Мудрика
22.02.2024, 20:36 43
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем