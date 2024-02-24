Меншик не сумел завоевать трофей на турнире АТР 250 в Дохе

18-летний чешский теннисист Якуб Меншик, которого можно назвать сенсацией недели, не сумел завоевать трофей на хардовом турнире АТР 250 в Дохе (Катар).

К сожалению, в финальном матче чех уступил «нейтралу» Карену Хачанову (АТР 17) в двух сетах за 1 час и 50 минут.

АТР 250 Доха. Хард. Финал

Якуб Меншик (Чехия) – Карен Хачанов [2] – 6:7 (12:14), 4:6

Это была первая встреча теннисистов.

Меншик впервые в карьере сыграл в финале на уровне АТР.

Для Хачанова это 6-й титул в карьере и 1-й в сезоне.