Испания24 февраля 2024, 18:44 |
435
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Роман ЯРЕМЧУК: «Огромное спасибо солдатам, которые защищают наши семьи»
Нападающий «Валенсии» отреагировал на вторую годовщину полномасштабного вторжения рф в Украину
24 февраля 2024, 18:44 |
435
0
Украинский нападающий испанской «Валенсии» Роман Яремчук отреагировал на вторую годовщину полномасштабного вторжения рф в Украину:
«Сегодня исполняется ровно два года с тех пор, как россия напала на Украину. Каждый день гибнут люди. Огромное спасибо солдатам, которые защищают наши семьи, моим друзьям, всему нашему украинскому народу».
В сезоне 2023/24 Роман Яремчук выступает за «Валенсию» на правах аренды из «Брюгге». В этой кампании на счету 28-летнего футболиста 2 забитых мяча в 17 матчах чемпионата Испании.
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