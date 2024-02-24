Роман ЯРЕМЧУК: «Огромное спасибо солдатам, которые защищают наши семьи»

Украинский нападающий испанской «Валенсии» Роман Яремчук отреагировал на вторую годовщину полномасштабного вторжения рф в Украину:

«Сегодня исполняется ровно два года с тех пор, как россия напала на Украину. Каждый день гибнут люди. Огромное спасибо солдатам, которые защищают наши семьи, моим друзьям, всему нашему украинскому народу».

В сезоне 2023/24 Роман Яремчук выступает за «Валенсию» на правах аренды из «Брюгге». В этой кампании на счету 28-летнего футболиста 2 забитых мяча в 17 матчах чемпионата Испании.