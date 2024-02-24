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Италия
24 февраля 2024, 19:08 |
279
0

Один из худших в Эмполи. Известна оценка Коваленко за матч против Сассуоло

Украинский полузащитник провел на поле 80 минут

24 февраля 2024, 19:08 |
279
0
Один из худших в Эмполи. Известна оценка Коваленко за матч против Сассуоло
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 24 февраля 2024 года, состоялся матч 26-го тура чемпионата Италии между «Сассуоло» и «Эмполи». Победу со счетом 3:2 одержала команда гостей.

Украинский полузащитник «Эмполи» Виктор Коваленко провел на поле 80 минут. Статистический портал WhoScored оценил его выступление в 6.4 баллов из 10 возможных, что является третьей худшей оценкой в стартовом составе «Эмполи».

Лучшим игроком встречи был признан румынский полузащитник «Эмполи» Разван Марин, который отметился 2 голевыми передачами и получил оценку 8.1.

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Серия A Эмполи чемпионат Италии по футболу Виктор Коваленко Сассуоло оценки WhoScored
Источник Sport.ua
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