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Украина. Премьер лига
24 февраля 2024, 18:02 | Обновлено 24 февраля 2024, 18:03
2212
1

Жуниор Мораес отреагировал на сбитие российского самолета А-50

Бывший игрок сборной Украины не может понять рашистов

24 февраля 2024, 18:02 | Обновлено 24 февраля 2024, 18:03
2212
1
Жуниор Мораес отреагировал на сбитие российского самолета А-50
Getty Images/Global Images Ukraine. Жуниор Мораес

Бывший игрок национальной сборной Украины и донецкого «Шахтера» Жуниор Мораес отреагировал на сбитие российского самолета А-50:

«Падение очередного российского самолета на войне. За 7 дней уничтожено самолетов на более чем 1 миллиард долларов. Насколько эти деньги могут помочь человечеству в мире? Голод, основные потребности и т.д.... Зачем использовать столько ресурсов на смерть и разрушение, а не на благо?».

Напомним, 36-летний бразилец Жуниор Мораес почти непрерывно выступал за украинские клубы с февраля 2011 года. За это время он успел отыграть 172 матча в УПЛ, отметившись 97 забитыми мячами и 27 голевыми передачами. Жуниор даже успел получить украинское гражданство, что позволило ему сыграть 11 матчей за национальную сборную Украины (1 гол).

После начала полномасштабного вторжения Жуниор Мораес покинул Украину, но регулярно напоминает своей аудитории в Instagram об ужасах, которые делает россия.

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Источник Instagram
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Комментарии 1
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Rash VM
Жуніор Мораес розумієш друже, це є кацапські орки , які століттями лізуть в Україну. По аналогії з "Володар перстнів" вони лізуть і лізуть. Їх треба мочити , мочити і мочити пачками. Ти краще не дивуйся ,а якщо грав за Україну , то зроби донати на дрони і так буде краще.
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