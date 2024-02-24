Бывший игрок национальной сборной Украины и донецкого «Шахтера» Жуниор Мораес отреагировал на сбитие российского самолета А-50:

«Падение очередного российского самолета на войне. За 7 дней уничтожено самолетов на более чем 1 миллиард долларов. Насколько эти деньги могут помочь человечеству в мире? Голод, основные потребности и т.д.... Зачем использовать столько ресурсов на смерть и разрушение, а не на благо?».

Напомним, 36-летний бразилец Жуниор Мораес почти непрерывно выступал за украинские клубы с февраля 2011 года. За это время он успел отыграть 172 матча в УПЛ, отметившись 97 забитыми мячами и 27 голевыми передачами. Жуниор даже успел получить украинское гражданство, что позволило ему сыграть 11 матчей за национальную сборную Украины (1 гол).

После начала полномасштабного вторжения Жуниор Мораес покинул Украину, но регулярно напоминает своей аудитории в Instagram об ужасах, которые делает россия.