Украинское дерби в Англии. Сыграют ли Русин и Кухаревич в очном матче?

Сегодня, 24 февраля, состоится матч 34-го тура Чемпионшипа, в котором сыграют «Сандерленд» и «Суонси».



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Оба наставника выбрали стартовые составы на этот поединок. Украинский нападающий «черных котов» Назарий Русин выйдет в стартовом составе, а футболист «лебедей» Николай Кухаревич останется на скамье для запасных.

«Сандерленд» занимает в Чемпионшипе 10 место, имея в своем активе 47 очков, а «Суонси» идет только 18 с 36 баллами.