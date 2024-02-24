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  4. Украинское дерби в Англии. Сыграют ли Русин и Кухаревич в очном матче?
Англия
24 февраля 2024, 17:00 |
66
0

Украинское дерби в Англии. Сыграют ли Русин и Кухаревич в очном матче?

«Сандерленд» сыграет против «Суонси»

24 февраля 2024, 17:00 |
66
0
Украинское дерби в Англии. Сыграют ли Русин и Кухаревич в очном матче?
Getty Images/Global Images Ukraine. Назарий Русин

Сегодня, 24 февраля, состоится матч 34-го тура Чемпионшипа, в котором сыграют «Сандерленд» и «Суонси».

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Оба наставника выбрали стартовые составы на этот поединок. Украинский нападающий «черных котов» Назарий Русин выйдет в стартовом составе, а футболист «лебедей» Николай Кухаревич останется на скамье для запасных.

«Сандерленд» занимает в Чемпионшипе 10 место, имея в своем активе 47 очков, а «Суонси» идет только 18 с 36 баллами.

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Чемпионшип Суонси Николай Кухаревич Сандерленд стартовые составы чемпионат Англии по футболу Назарий Русин
Источник Sport.ua
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