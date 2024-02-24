Экс-динамовец против экс-горняка. Миколенко – в старте на матч с Брайтоном
«Эвертон» сыграет против «Брайтона»
В субботу, 24 февраля, состоится матч 26-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Брайтон» и «Эвертон».
Игра пройдет в Брайтоне на стадионе «Амекс».
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Оба наставника выбрали стартовые составы на этот поединок. Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко попал в стартовый состав. Недавно наставник «Эвертона» Шон Дайч сообщил, что в украинца было незначительное повреждение.
Напомним, «Брайтон» возглавляет экс-тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби.
Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.
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