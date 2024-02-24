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Англия
24 февраля 2024, 16:09 | Обновлено 24 февраля 2024, 17:06
324
0

Экс-динамовец против экс-горняка. Миколенко – в старте на матч с Брайтоном

«Эвертон» сыграет против «Брайтона»

24 февраля 2024, 16:09 | Обновлено 24 февраля 2024, 17:06
324
0
Экс-динамовец против экс-горняка. Миколенко – в старте на матч с Брайтоном
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

В субботу, 24 февраля, состоится матч 26-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Брайтон» и «Эвертон».

Игра пройдет в Брайтоне на стадионе «Амекс».

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Оба наставника выбрали стартовые составы на этот поединок. Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко попал в стартовый состав. Недавно наставник «Эвертона» Шон Дайч сообщил, что в украинца было незначительное повреждение.

Напомним, «Брайтон» возглавляет экс-тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби.

Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.

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Эвертон чемпионат Англии по футболу Брайтон Виталий Миколенко Брайтон - Эвертон стартовые составы Роберто Де Дзерби Английская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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