Стало известно, когда сборная Украины узнает соперников на Олимпиаде

ФИФА объявила о том, что жеребьевка олимпийского футбольного турнира пройдет 20 марта в Париже.

Детали жеребьевки будут объявлены позже. Олимпийская сборная Украины сыграет на турнире под руководством тренера Руслана Ротаня, который вместе с командой U-21 на молодежном Евро-2023 вышел в полуфинал.

Это будет первое выступление украинцев на футбольном турнире Олимпиады.

Уже известны 12 из 16 участников турнира: Франция (хозяева), три команды будут представлять Европу (Украина, Испания, Израиль), три – Африку (Марокко, Египет, Мали), три – Азию (станут известны до 3 мая), две – Южную Америку (Парагвай, Аргентина), две – зону КОНКАКАФ (США, Доминиканская Республика), одна – Океанию (Новая Зеландия), также к ним присоединится победитель плей-офф между четвертыми командами Африки (Гвинея) и Азии.

Формат олимпийского турнира традиционный: борьба в четырех группах по четыре команды, по две сильнейшие выходят в плей-офф, затем четвертьфиналы, полуфиналы, матч за третье место и финал (9 августа, Париж, «Парк де Пренс»).

Действующий олимпийский чемпион Бразилия не прошла отбор.

В соревновании могут принять участие игроки, родившиеся после 1 января 2001 года. Кроме того, каждая команда может внести в заявку трех футболистов старше этого возраста.