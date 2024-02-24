Коваленко впервые в 2024-м выйдет в стартовом составе Эмполи

24 февраля в матче 26-го тура чемпионата Италии «Сассуоло» примет «Эмполи».

В стартовом составе гостей на поле выйдет украинский полузащитник Виктор Коваленко.

Это будет 12-й матч украинца в Серии А в текущем сезоне и лишь третий – в старте. Последний раз он выходил с первых минут в чемпионате 30 декабря во встрече с «Кальяри».

Матч «Сассуоло» – «Эмполи» начнется в 16:00 по Киеву.