Италия24 февраля 2024, 15:38 | Обновлено 24 февраля 2024, 15:40
171
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Коваленко впервые в 2024-м выйдет в стартовом составе Эмполи
Виктор сыграет с первых минут встерчи с «Сассуоло»
24 февраля 2024, 15:38 | Обновлено 24 февраля 2024, 15:40
171
0
24 февраля в матче 26-го тура чемпионата Италии «Сассуоло» примет «Эмполи».
В стартовом составе гостей на поле выйдет украинский полузащитник Виктор Коваленко.
Это будет 12-й матч украинца в Серии А в текущем сезоне и лишь третий – в старте. Последний раз он выходил с первых минут в чемпионате 30 декабря во встрече с «Кальяри».
Матч «Сассуоло» – «Эмполи» начнется в 16:00 по Киеву.
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