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Италия
24 февраля 2024, 15:38 | Обновлено 24 февраля 2024, 15:40
171
0

Коваленко впервые в 2024-м выйдет в стартовом составе Эмполи

Виктор сыграет с первых минут встерчи с «Сассуоло»

24 февраля 2024, 15:38 | Обновлено 24 февраля 2024, 15:40
171
0
Коваленко впервые в 2024-м выйдет в стартовом составе Эмполи
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Коваленко

24 февраля в матче 26-го тура чемпионата Италии «Сассуоло» примет «Эмполи».

В стартовом составе гостей на поле выйдет украинский полузащитник Виктор Коваленко.

Это будет 12-й матч украинца в Серии А в текущем сезоне и лишь третий – в старте. Последний раз он выходил с первых минут в чемпионате 30 декабря во встрече с «Кальяри».

Матч «Сассуоло» – «Эмполи» начнется в 16:00 по Киеву.

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Серия A Эмполи чемпионат Италии по футболу Виктор Коваленко Сассуоло
Источник Twitter
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