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  4. В Днепре-1 не верят, что смогут побороться за титул с Шахтером
Украина. Премьер лига
24 февраля 2024, 15:32 |
1466
26

В Днепре-1 не верят, что смогут побороться за титул с Шахтером

Фридман уверен, что с Шахтером сейчас конкурировать не удастся

24 февраля 2024, 15:32 |
1466
26
В Днепре-1 не верят, что смогут побороться за титул с Шахтером
ФК Шахтер

Коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман не верит, что кто-то сможет бороться с «Шахтером» за чемпионство УПЛ в нынешнем сезоне.

«Шахтер», по моему мнению, на голову сильнее всех. Бороться с «Шахтером» за первое место – не уверен, что это уровень сегодняшнего «Днепра-1». А второе место, учитывая борьбу сразу пяти команд за медали, будет для нас очень удачным итогом».

«Поэтому реальнее выглядит борьба за третью позицию», – сказал Фридман.

Сейчас «Шахтер» занимает 4 место с отставанием от «Кривбасса» в 6 очков, но с тремя матчами в запасе.

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Вячеслав Фридман Днепр-1 Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига
Источник Трибуна
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Комментарии 27
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FunnyCat_____
На месте руководства Днепра, я бы задумался об увольнении этого персонажа 
Лестер вон смог, Жирона сейчас может, а тут всего лишь шахтёр, который без проблем обыгрывал тот же Днепр 
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+3
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FunnyCat_____
шахтёр - это обычный ничем не примечательный мешок.
Не будет бабок от ахметова, будут с Кудрявкой на кубок Конча -Заспы играть 
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+1
u6464u
Адекватний чоловік , але ніколи не кажи ніколи .
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0
Boodya
Ну старатись треба, бо для чого тоді цей футбол потрібний, якщо віра відсутня? Я розумію, що клуби (окрім одного, пафосного живуть в тотальній економії, і це зрозуміло бо війна на дворі), але якщо не на футбольному полі заткнути пафос, то як ще?
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0
AK.228
Розумні люди, молодці 🙂
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0
aleks8-48
Фрідман розумна людина,він розуміє,що поки Шахтар не стане чемпіоном Коломойського не звільнять. Треба навіяти Ахметову,що він вже чемпіон, тоді є надія, що ИВК відпустять раніше терміну. Хто зна, може спрацює.
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-1
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serhiy
Вже одні розставили ноги перед кротячими срунами.  
Але взагалі то -який клуб-такі і завдання.
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-3
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OtsoCity
лайно суркисів теж не зможе ?
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-3
Фанькин кот
Всё верно. Тем более каломою ещё долго чалится на зонушке. Скоко амеры скажут, стоко и сидеть будет. Фейкднепря может и обанкротится за это время, всякие берёзы-селезневы-русолы разворуют все деньжата и базу растянут.
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-10
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