В Днепре-1 не верят, что смогут побороться за титул с Шахтером

Коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман не верит, что кто-то сможет бороться с «Шахтером» за чемпионство УПЛ в нынешнем сезоне.

«Шахтер», по моему мнению, на голову сильнее всех. Бороться с «Шахтером» за первое место – не уверен, что это уровень сегодняшнего «Днепра-1». А второе место, учитывая борьбу сразу пяти команд за медали, будет для нас очень удачным итогом».

«Поэтому реальнее выглядит борьба за третью позицию», – сказал Фридман.

Сейчас «Шахтер» занимает 4 место с отставанием от «Кривбасса» в 6 очков, но с тремя матчами в запасе.