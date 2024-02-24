В Днепре-1 не верят, что смогут побороться за титул с Шахтером
Фридман уверен, что с Шахтером сейчас конкурировать не удастся
Коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман не верит, что кто-то сможет бороться с «Шахтером» за чемпионство УПЛ в нынешнем сезоне.
«Шахтер», по моему мнению, на голову сильнее всех. Бороться с «Шахтером» за первое место – не уверен, что это уровень сегодняшнего «Днепра-1». А второе место, учитывая борьбу сразу пяти команд за медали, будет для нас очень удачным итогом».
«Поэтому реальнее выглядит борьба за третью позицию», – сказал Фридман.
Сейчас «Шахтер» занимает 4 место с отставанием от «Кривбасса» в 6 очков, но с тремя матчами в запасе.
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