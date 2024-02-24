Украина. Премьер лига24 февраля 2024, 15:10 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Колос подписал экс-форварда Динамо
Кирилл Попов перебрался в состав аутсайдера УПЛ
24 февраля 2024, 15:10 |
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Клуб УПЛ «Минай» объявил об аренде форварда «Колоса» Кирилла Попова. 20-летний игрок будет выступать за команду до конца нынешнего сезона.
Минувшим летом Попов покинул «Динамо» Киев и подписал с клубом из Ковалевки трехлетний договор. В нынешнем сезоне провел 5 матчей и голов не забивал.
«Минай» возобновит сезон УПЛ 25 февраля матчем с «Днепром-1». Команда Желько Любеновича идет на последнем месте в таблице.
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