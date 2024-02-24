ATP24 февраля 2024, 14:15 | Обновлено 24 февраля 2024, 14:16
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ФОТО. Джокович и Надаль вместе летели на турнир в Индиан-Уэллс
Легенды встретились на борту
24 февраля 2024, 14:15 | Обновлено 24 февраля 2024, 14:16
311
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Лидер мирового рейтинга Новак Джокович поделился фотографией с испанцем Рафаэлем Надалем.
«Отличная компания на пути в США», – написал серб в инстаграме.
Отметим, что Джокович и Надаль летели в США на турнир в Индиан-Уэллс, который стартует 4 марта.
Новак пять раз выигрывал эти соревнования, последний раз в 2016-м. Рафаэль трижды становился победителем турнира в Индиан-Уэллс, последний раз это было 11 лет назад.
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