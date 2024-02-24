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ATP
24 февраля 2024, 14:15 | Обновлено 24 февраля 2024, 14:16
311
0

ФОТО. Джокович и Надаль вместе летели на турнир в Индиан-Уэллс

Легенды встретились на борту

24 февраля 2024, 14:15 | Обновлено 24 февраля 2024, 14:16
311
0
ФОТО. Джокович и Надаль вместе летели на турнир в Индиан-Уэллс
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович и Рафаэль Надаль

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович поделился фотографией с испанцем Рафаэлем Надалем.

«Отличная компания на пути в США», – написал серб в инстаграме.

Отметим, что Джокович и Надаль летели в США на турнир в Индиан-Уэллс, который стартует 4 марта.

Новак пять раз выигрывал эти соревнования, последний раз в 2016-м. Рафаэль трижды становился победителем турнира в Индиан-Уэллс, последний раз это было 11 лет назад.

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Новак Джокович Рафаэль Надаль ATP Индиан-Уэллс
Источник Sport.ua
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