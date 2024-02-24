Гендиректор Черноморца: «Легионеры у нас надолго»
Одесский клуб подписал шесть футболистов
Из шести новичков, подписавших контракты с одесским «Черноморцем», трое – легионеры. Это босниец Владимир Арсич, нигериец Джек Ипалибо и португалец Жозе Гомес.
По информации Sport.ua, их выступления в составе команды Романа Григорчука не ограничится лишь этим сезоном.
Ясность насчет трудовых соглашений иностранцев внес генеральный директор ФК «Черноморец» Анатолий Мисюра:
– Легионеры будут играть в нашей команде точно не до лета, – отметил гендиректор. – Все они подписали контракты на достаточно долгий период – от одного года и больше.
«Черноморец» в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги занимает 8-е место, имея в активе 22 очка после 16 матчей.
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