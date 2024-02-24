ВИДЕО. Три конкурента вместе. Лунин работает с Куртуа и Кепой
Тибо постепенно возвращается к полноценным тренировкам
Основной вратарь «Реала» Тибо Куртуа продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы колена и уже приступил к тренировкам.
На базе мадридской команды бельгийский кипер работает вместе со своими конкурентами Андреем Луниным и Кепой Аррисабалагой, но Куртуа еще нужно время для возвращения на поле.
Сообщается, что Тибо пока постепенно входит в тренировочный ритм и возвращает уверенность в себе. Раньше апреля игрока в заявке на матчи не будет.
В сезоне Лунин и Кепа провели по 18 матчей, но украинец стал первым номером, проведя шесть матчей кряду.
Courtois sigue dando pasitos pequeños en su recuperación— Joel del Río Muradás (@jdelriomuradas) February 24, 2024
✅️ El belga ha realizado ejercicios específicos de portero junto a Kepa y Lunin @marca
Sin presión, cogiendo confianza y seguridad en todos sus movimientos pic.twitter.com/Ef49vbM5PX
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