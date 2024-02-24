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Испания
24 февраля 2024, 13:48 | Обновлено 24 февраля 2024, 14:03
280
0

ВИДЕО. Три конкурента вместе. Лунин работает с Куртуа и Кепой

Тибо постепенно возвращается к полноценным тренировкам

24 февраля 2024, 13:48 | Обновлено 24 февраля 2024, 14:03
280
0
ВИДЕО. Три конкурента вместе. Лунин работает с Куртуа и Кепой
Getty Images/Global Images Ukraine. Кепа, Куртуа и Лунин

Основной вратарь «Реала» Тибо Куртуа продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы колена и уже приступил к тренировкам.

На базе мадридской команды бельгийский кипер работает вместе со своими конкурентами Андреем Луниным и Кепой Аррисабалагой, но Куртуа еще нужно время для возвращения на поле.

Сообщается, что Тибо пока постепенно входит в тренировочный ритм и возвращает уверенность в себе. Раньше апреля игрока в заявке на матчи не будет.

В сезоне Лунин и Кепа провели по 18 матчей, но украинец стал первым номером, проведя шесть матчей кряду.

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Тибо Куртуа Андрей Лунин Кепа Аррисабалага Реал Мадрид видео Ла Лига
Источник Marca
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