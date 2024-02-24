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Англия
24 февраля 2024, 12:49 | Обновлено 24 февраля 2024, 12:57
620
0

Cherchez la femme. Игрок Ливерпуля нанял охрану, боясь за свою жизнь

Трент Александер-Арнольд хочет избежать преследованием

24 февраля 2024, 12:49 | Обновлено 24 февраля 2024, 12:57
620
0
Cherchez la femme. Игрок Ливерпуля нанял охрану, боясь за свою жизнь
Getty Images/Global Images Ukraine. Трент Александр-Арнольд

Игрок «Ливерпуля» и сборной Англии Трент нанял телохранителей и частного детектива. Причина – преследование со стороны болельщицы.

25-летнего Александер-Арнольд уже больше года преследует некая фанатка. Известно, что она приходила домой к футболисту, появлялась в ресторанах, которые он посещал, и была на тренировочной базе «Ливерпуля». Руководство клуба знает о ситуации и пытается помочь Тренту.

«Для Трента этот ад длится уже больше года. Эта женщина терроризирует его и его семью», – утверждает неназванный источник.

В нынешнем сезоне Александер-Арнольда провел за «Ливерпуль» 29 матчей, забил 2 гола, сделал 9 ассистов.

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Трент Александер-Арнольд Ливерпуль Английская Премьер-лига
Источник The Sun
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