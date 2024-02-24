Cherchez la femme. Игрок Ливерпуля нанял охрану, боясь за свою жизнь

Игрок «Ливерпуля» и сборной Англии Трент нанял телохранителей и частного детектива. Причина – преследование со стороны болельщицы.

25-летнего Александер-Арнольд уже больше года преследует некая фанатка. Известно, что она приходила домой к футболисту, появлялась в ресторанах, которые он посещал, и была на тренировочной базе «Ливерпуля». Руководство клуба знает о ситуации и пытается помочь Тренту.

«Для Трента этот ад длится уже больше года. Эта женщина терроризирует его и его семью», – утверждает неназванный источник.

В нынешнем сезоне Александер-Арнольда провел за «Ливерпуль» 29 матчей, забил 2 гола, сделал 9 ассистов.