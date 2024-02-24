В Днепре-1 рассказали, что Пихаленок хочет в Жирону. Ждут предложение

Коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман подтвердил, что хавбек Александр Пихаленок хотел бы попробовать свои силы в «Жироне», где выступают Виктор Цыганков и Артем Довбик.

Однако конкретных предложений пока не было.

«Когда переходил Довбик, с «Жироной» контакты были у Люндовского и Смалийчука. Они общаются с президентом клуба непосредственно в Жироне, им виднее. И от них мы слышали, что какой-то интерес к Пихальонку есть».

«Надеемся, что они обсудят свои планы летом и дадут нам предложение. Пихаленок на это надеется, и мы тоже, потому что он заслуживает играть в таком клубе, как «Жирона». Прямых контактов между клубами пока не было», – сказал Фридман.

Контракт игрока с украинским клубом рассчитан до лета 2025 года.