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  4. В Днепре-1 рассказали, что Пихаленок хочет в Жирону. Ждут предложение
Украина. Премьер лига
24 февраля 2024, 12:49 |
1264
0

В Днепре-1 рассказали, что Пихаленок хочет в Жирону. Ждут предложение

Ждать ли третьего украинца в команде?

24 февраля 2024, 12:49 |
1264
0
В Днепре-1 рассказали, что Пихаленок хочет в Жирону. Ждут предложение
ФК Днепр-1. Александр Пихаленок

Коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман подтвердил, что хавбек Александр Пихаленок хотел бы попробовать свои силы в «Жироне», где выступают Виктор Цыганков и Артем Довбик.

Однако конкретных предложений пока не было.

«Когда переходил Довбик, с «Жироной» контакты были у Люндовского и Смалийчука. Они общаются с президентом клуба непосредственно в Жироне, им виднее. И от них мы слышали, что какой-то интерес к Пихальонку есть».

«Надеемся, что они обсудят свои планы летом и дадут нам предложение. Пихаленок на это надеется, и мы тоже, потому что он заслуживает играть в таком клубе, как «Жирона». Прямых контактов между клубами пока не было», – сказал Фридман.

Контракт игрока с украинским клубом рассчитан до лета 2025 года.

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Источник Трибуна
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