Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Генеральный директор Руха: «За что у нас ставят пенальти? За деньги»
Украина. Премьер лига
24 февраля 2024, 12:05 | Обновлено 24 февраля 2024, 12:23
193
1

Генеральный директор Руха: «За что у нас ставят пенальти? За деньги»

Дедышин считает, что клубам важно не давать судьям деньги

24 февраля 2024, 12:05 | Обновлено 24 февраля 2024, 12:23
193
1
Генеральный директор Руха: «За что у нас ставят пенальти? За деньги»
ФК Рух. Игорь Дедышин

Генеральный директор «Руха» Игорь Дедышин надеется, что владельцы клубов перестанут влиять на судей, что снизит коррупцию в украинском футболе.

«Арбитры назначались в ручном режиме, ехали на отдельные матчи со своими заданиями. Они их успешно выполняли, а затем их отмазывали. Правильно сказал Олег Лужный: нужно с себя начинать. Есть те, кто дают судьям, а уже потом появляются те, кто берут. Если не будет, что брать, то все закончится».

«И нужно, чтобы заработал закон о предотвращении коррупции в спорте. Как говорят в футболе: «За что у нас ставят пенальти? За деньги», – сказал Дедышин.

Ранее такое же мнение высказал президент «Зари» Евгений Геллер.

По теме:
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Верес – Колос
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Минай
Георгий СУДАКОВ: «Нужно переходить в топ-чемпионат. Это не сравнить с УПЛ»
Игорь Дедышин Рух Львов Украинская Премьер-лига Комитет арбитров УАФ
Источник ТаТоТаке
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лучше Салаха и Холанда. Мудрик попал в интересный рейтинг футболистов
Футбол | 24 февраля 2024, 06:55 9
Лучше Салаха и Холанда. Мудрик попал в интересный рейтинг футболистов
Лучше Салаха и Холанда. Мудрик попал в интересный рейтинг футболистов

Украинец попал в топ-3 самых быстрых игроков мира

С кем сыграет Трубин? Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы
Футбол | 23 февраля 2024, 13:20 9
С кем сыграет Трубин? Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы
С кем сыграет Трубин? Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы

23 февраля в швейцарском Ньоне состоялась церемония жеребьевки

Пойет продолжает верить в Мудрика. Экс-полузащитник Челси расхвалил Михаила
Футбол | 24.02.2024, 09:12
Пойет продолжает верить в Мудрика. Экс-полузащитник Челси расхвалил Михаила
Пойет продолжает верить в Мудрика. Экс-полузащитник Челси расхвалил Михаила
Попадет ли Шахтер в группу ЛЧ? Обновлен проектный посев еврокубков 2024/25
Футбол | 24.02.2024, 06:50
Попадет ли Шахтер в группу ЛЧ? Обновлен проектный посев еврокубков 2024/25
Попадет ли Шахтер в группу ЛЧ? Обновлен проектный посев еврокубков 2024/25
Анчелотти выразил разочарование вратарем Реала. Что сказал итальянец?
Футбол | 24.02.2024, 00:18
Анчелотти выразил разочарование вратарем Реала. Что сказал итальянец?
Анчелотти выразил разочарование вратарем Реала. Что сказал итальянец?
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Fant24
Так монзуль коррупционеркабудет руководить судьями
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Прощай, Лига Европы. Шахтер пропустил три гола от Марселя на Велодроме
Прощай, Лига Европы. Шахтер пропустил три гола от Марселя на Велодроме
22.02.2024, 23:59 195
Футбол
Все закономерно? Модрич и Лукас Васкес показали, почему Кепа хуже Лунина
Все закономерно? Модрич и Лукас Васкес показали, почему Кепа хуже Лунина
22.02.2024, 13:27
Футбол
Экс-чемпион мира рассказал, как бы сложился бой Майк Тайсон – Тайсон Фьюри
Экс-чемпион мира рассказал, как бы сложился бой Майк Тайсон – Тайсон Фьюри
22.02.2024, 16:19
Бокс
Пушич оценил матч с Марселем и объяснил, почему сделал замены так поздно
Пушич оценил матч с Марселем и объяснил, почему сделал замены так поздно
23.02.2024, 04:10 13
Футбол
Алькарас рассказал, почему он не согласен, что Джокович – лучший в истории
Алькарас рассказал, почему он не согласен, что Джокович – лучший в истории
22.02.2024, 14:54
Теннис
Лунин может не сильно напрягаться. Кепа получил приоритетное право
Лунин может не сильно напрягаться. Кепа получил приоритетное право
23.02.2024, 12:13
Футбол
Дальше без Шахтера. Какие команды пробились в 1/8 финала Лиги Европы?
Дальше без Шахтера. Какие команды пробились в 1/8 финала Лиги Европы?
23.02.2024, 06:25 2
Футбол
Трансферная зима 2023/2024 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферная зима 2023/2024 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
23.02.2024, 10:12 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем