Генеральный директор Руха: «За что у нас ставят пенальти? За деньги»
Дедышин считает, что клубам важно не давать судьям деньги
Генеральный директор «Руха» Игорь Дедышин надеется, что владельцы клубов перестанут влиять на судей, что снизит коррупцию в украинском футболе.
«Арбитры назначались в ручном режиме, ехали на отдельные матчи со своими заданиями. Они их успешно выполняли, а затем их отмазывали. Правильно сказал Олег Лужный: нужно с себя начинать. Есть те, кто дают судьям, а уже потом появляются те, кто берут. Если не будет, что брать, то все закончится».
«И нужно, чтобы заработал закон о предотвращении коррупции в спорте. Как говорят в футболе: «За что у нас ставят пенальти? За деньги», – сказал Дедышин.
Ранее такое же мнение высказал президент «Зари» Евгений Геллер.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинец попал в топ-3 самых быстрых игроков мира
23 февраля в швейцарском Ньоне состоялась церемония жеребьевки