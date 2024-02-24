Генеральный директор Руха: «За что у нас ставят пенальти? За деньги»

Генеральный директор «Руха» Игорь Дедышин надеется, что владельцы клубов перестанут влиять на судей, что снизит коррупцию в украинском футболе.

«Арбитры назначались в ручном режиме, ехали на отдельные матчи со своими заданиями. Они их успешно выполняли, а затем их отмазывали. Правильно сказал Олег Лужный: нужно с себя начинать. Есть те, кто дают судьям, а уже потом появляются те, кто берут. Если не будет, что брать, то все закончится».

«И нужно, чтобы заработал закон о предотвращении коррупции в спорте. Как говорят в футболе: «За что у нас ставят пенальти? За деньги», – сказал Дедышин.

Ранее такое же мнение высказал президент «Зари» Евгений Геллер.