Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Судаков рассказал о выходе на Олимпиаду и борьбе за Евро-2024
Украина. Премьер лига
24 февраля 2024, 12:31 |
357
0

Судаков рассказал о выходе на Олимпиаду и борьбе за Евро-2024

Летом хавбек может сыграть в двух больших турнирах

24 февраля 2024, 12:31 |
357
0
Судаков рассказал о выходе на Олимпиаду и борьбе за Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Хавбек «Шахтера» Георгий Судаков летом может сыграть сразу на двух крупных турнирах: на Олимпиаду сборная Украины уже вышла, а за путевку на Евро-2024 продолжает бороться.

«Это большая ответственность и особый момент. Горжусь тем, что смогу представить Украину на Олимпиаде, а также теми усилиями, которые наша команда приложила, чтобы выйти на Игры. Очень жду это событие».

«Конечно, еще у нас есть отбор на Евро-2024. В марте мы хотим порадовать наших болельщиков», — сказал Судаков.

21 марта сборная Украины сыграет против Боснии в полуфинале плей-офф за выход на Евро-2024.

По теме:
Георгий СУДАКОВ: «Нужно переходить в топ-чемпионат. Это не сравнить с УПЛ»
Судаков назвал топ-клубы Европы, которые хотели купить его зимой
ГУТЦАЙТ: «рф отправила приглашение Украине для участия в альтернативных ОИ»
Георгий Судаков Евро-2024 сборная Украины по футболу Олимпийские игры 2024
Источник BBC
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Анчелотти выразил разочарование вратарем Реала. Что сказал итальянец?
Футбол | 24 февраля 2024, 00:18 2
Анчелотти выразил разочарование вратарем Реала. Что сказал итальянец?
Анчелотти выразил разочарование вратарем Реала. Что сказал итальянец?

Кепа Аррисабалага разочаровал своего наставника

Лучше Салаха и Холанда. Мудрик попал в интересный рейтинг футболистов
Футбол | 24 февраля 2024, 06:55 9
Лучше Салаха и Холанда. Мудрик попал в интересный рейтинг футболистов
Лучше Салаха и Холанда. Мудрик попал в интересный рейтинг футболистов

Украинец попал в топ-3 самых быстрых игроков мира

С кем сыграет Трубин? Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы
Футбол | 23.02.2024, 13:20
С кем сыграет Трубин? Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы
С кем сыграет Трубин? Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы
Попадет ли Шахтер в группу ЛЧ? Обновлен проектный посев еврокубков 2024/25
Футбол | 24.02.2024, 06:50
Попадет ли Шахтер в группу ЛЧ? Обновлен проектный посев еврокубков 2024/25
Попадет ли Шахтер в группу ЛЧ? Обновлен проектный посев еврокубков 2024/25
Брайтон – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 24.02.2024, 12:22
Брайтон – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Брайтон – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Украина будет представлена лишь 4 клубами в еврокубках 2025/26
ОФИЦИАЛЬНО. Украина будет представлена лишь 4 клубами в еврокубках 2025/26
23.02.2024, 06:05 105
Футбол
Пушич оценил матч с Марселем и объяснил, почему сделал замены так поздно
Пушич оценил матч с Марселем и объяснил, почему сделал замены так поздно
23.02.2024, 04:10 13
Футбол
Все закономерно? Модрич и Лукас Васкес показали, почему Кепа хуже Лунина
Все закономерно? Модрич и Лукас Васкес показали, почему Кепа хуже Лунина
22.02.2024, 13:27
Футбол
Сенсационный вылет Свентек. Стали известны финалистки супертурнира в Дубае
Сенсационный вылет Свентек. Стали известны финалистки супертурнира в Дубае
23.02.2024, 19:37 11
Теннис
Лунин может не сильно напрягаться. Кепа получил приоритетное право
Лунин может не сильно напрягаться. Кепа получил приоритетное право
23.02.2024, 12:13
Футбол
Прощай, Лига Европы. Шахтер пропустил три гола от Марселя на Велодроме
Прощай, Лига Европы. Шахтер пропустил три гола от Марселя на Велодроме
22.02.2024, 23:59 195
Футбол
Экс-чемпион мира рассказал, как бы сложился бой Майк Тайсон – Тайсон Фьюри
Экс-чемпион мира рассказал, как бы сложился бой Майк Тайсон – Тайсон Фьюри
22.02.2024, 16:19
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем