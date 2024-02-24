Судаков рассказал о выходе на Олимпиаду и борьбе за Евро-2024
Летом хавбек может сыграть в двух больших турнирах
Хавбек «Шахтера» Георгий Судаков летом может сыграть сразу на двух крупных турнирах: на Олимпиаду сборная Украины уже вышла, а за путевку на Евро-2024 продолжает бороться.
«Это большая ответственность и особый момент. Горжусь тем, что смогу представить Украину на Олимпиаде, а также теми усилиями, которые наша команда приложила, чтобы выйти на Игры. Очень жду это событие».
«Конечно, еще у нас есть отбор на Евро-2024. В марте мы хотим порадовать наших болельщиков», — сказал Судаков.
21 марта сборная Украины сыграет против Боснии в полуфинале плей-офф за выход на Евро-2024.
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