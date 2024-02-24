Судаков рассказал о выходе на Олимпиаду и борьбе за Евро-2024

Хавбек «Шахтера» Георгий Судаков летом может сыграть сразу на двух крупных турнирах: на Олимпиаду сборная Украины уже вышла, а за путевку на Евро-2024 продолжает бороться.

«Это большая ответственность и особый момент. Горжусь тем, что смогу представить Украину на Олимпиаде, а также теми усилиями, которые наша команда приложила, чтобы выйти на Игры. Очень жду это событие».

«Конечно, еще у нас есть отбор на Евро-2024. В марте мы хотим порадовать наших болельщиков», — сказал Судаков.

21 марта сборная Украины сыграет против Боснии в полуфинале плей-офф за выход на Евро-2024.