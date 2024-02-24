Стали известны спарринг-партнеры Карпат на заключительных этапах подготовки
Львовяне должны сыграть 5 матчей
Как стало известно Sport.ua, в воскресенье, 25 февраля, футболисты «Карпат» отправляются на сбор в Ужгород и уже 27 февраля сыграют на стадионе «Авангард» с «Олимпией» из румынского города Сату-Маре.
1-го марта «зелено-белые» померяются силами с тернопольской «Нивой», 5-го – со стрыйской «Скалой 1911», а 8-го – с любительским «Севлюшем».
Заключительный этап подготовки подопечные Мирона Маркевича проведут во Львове, где 13 марта снова будут выяснять отношения с тернопольской «Нивой», а 16-го – с ФК «Николаев».
Все эти контрольные матчи пройдут на травяных полях.
Сейчас «Карпаты» лидируют в группе «Чемпионская» Первой лиги, набрав 45 очков.
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