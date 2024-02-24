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Украина. Первая лига
24 февраля 2024, 11:45 | Обновлено 24 февраля 2024, 12:25
163
0

Стали известны спарринг-партнеры Карпат на заключительных этапах подготовки

Львовяне должны сыграть 5 матчей

24 февраля 2024, 11:45 | Обновлено 24 февраля 2024, 12:25
163
0
Стали известны спарринг-партнеры Карпат на заключительных этапах подготовки
ФК Карпаты Львов. Мирон Маркевич

Как стало известно Sport.ua, в воскресенье, 25 февраля, футболисты «Карпат» отправляются на сбор в Ужгород и уже 27 февраля сыграют на стадионе «Авангард» с «Олимпией» из румынского города Сату-Маре.

1-го марта «зелено-белые» померяются силами с тернопольской «Нивой», 5-го – со стрыйской «Скалой 1911», а 8-го – с любительским «Севлюшем».

Заключительный этап подготовки подопечные Мирона Маркевича проведут во Львове, где 13 марта снова будут выяснять отношения с тернопольской «Нивой», а 16-го – с ФК «Николаев».

Все эти контрольные матчи пройдут на травяных полях.

Сейчас «Карпаты» лидируют в группе «Чемпионская» Первой лиги, набрав 45 очков.

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Источник Sport.ua
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