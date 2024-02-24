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24 февраля 2024, 10:42 | Обновлено 24 февраля 2024, 10:44
1318
0

ВИДЕО. Лунин может выдохнуть, Довбик поедет в АПЛ

Sport.ua – о главных спортивных новостях

24 февраля 2024, 10:42 | Обновлено 24 февраля 2024, 10:44
1318
0
ВИДЕО. Лунин может выдохнуть, Довбик поедет в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В очередном выпуске видеоновостей от Sport.ua будем говорить о главных новостях из мира спорта.

В частности, о Лунине и его конкурентах; Гвоздике, который получил соперника; как «Ливерпуль» и «Челси» готовятся к финалу Кубка английской лиги; а также о том, что Довбик может перейти в клуб АПЛ.

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Источник Sport.ua
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