ВИДЕО. Лунин может выдохнуть, Довбик поедет в АПЛ

В очередном выпуске видеоновостей от Sport.ua будем говорить о главных новостях из мира спорта.

В частности, о Лунине и его конкурентах; Гвоздике, который получил соперника; как «Ливерпуль» и «Челси» готовятся к финалу Кубка английской лиги; а также о том, что Довбик может перейти в клуб АПЛ.