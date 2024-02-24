Другие новости24 февраля 2024, 10:42 | Обновлено 24 февраля 2024, 10:44
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ВИДЕО. Лунин может выдохнуть, Довбик поедет в АПЛ
Sport.ua – о главных спортивных новостях
24 февраля 2024, 10:42 | Обновлено 24 февраля 2024, 10:44
1318
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В очередном выпуске видеоновостей от Sport.ua будем говорить о главных новостях из мира спорта.
В частности, о Лунине и его конкурентах; Гвоздике, который получил соперника; как «Ливерпуль» и «Челси» готовятся к финалу Кубка английской лиги; а также о том, что Довбик может перейти в клуб АПЛ.
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