В Челси состоялся разговор о Мудрике. Стало известно, что его ждет летом

23-летний вингер «Челси» Михаил Мудрик может покинуть лондонский клуб в следующее трансферное окно.

Сообщается, что в «Челси» состоялся разговор о возможном уходе украинца летом. Руководство лондонского клуба считает уход Мудрика вполне возможным, ведь на его позицию в команде достаточно большая конкуренция.

Если Мудрик до конца сезона не улучшит свою игру, то «Челси» отдаст его в аренду в следующее трансферное окно.

Мудрик провел последние три матча в запасе и на поле не выходил. В АПЛ украинец в этом сезоне провел 19 матчей, забил 3 гола и отдал 2 ассиста.

Ранее тренер «Челси» Маурисио Почеттино жестко отозвался о способностях Мудрика.