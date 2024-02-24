В Челси состоялся разговор о Мудрике. Стало известно, что его ждет летом
Лондонцы могут отдать украинца в аренду
23-летний вингер «Челси» Михаил Мудрик может покинуть лондонский клуб в следующее трансферное окно.
Сообщается, что в «Челси» состоялся разговор о возможном уходе украинца летом. Руководство лондонского клуба считает уход Мудрика вполне возможным, ведь на его позицию в команде достаточно большая конкуренция.
Если Мудрик до конца сезона не улучшит свою игру, то «Челси» отдаст его в аренду в следующее трансферное окно.
Мудрик провел последние три матча в запасе и на поле не выходил. В АПЛ украинец в этом сезоне провел 19 матчей, забил 3 гола и отдал 2 ассиста.
Ранее тренер «Челси» Маурисио Почеттино жестко отозвался о способностях Мудрика.
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