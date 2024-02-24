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  4. В Челси состоялся разговор о Мудрике. Стало известно, что его ждет летом
Англия
24 февраля 2024, 11:14 | Обновлено 24 февраля 2024, 12:30
2743
7

В Челси состоялся разговор о Мудрике. Стало известно, что его ждет летом

Лондонцы могут отдать украинца в аренду

24 февраля 2024, 11:14 | Обновлено 24 февраля 2024, 12:30
2743
7
В Челси состоялся разговор о Мудрике. Стало известно, что его ждет летом
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

23-летний вингер «Челси» Михаил Мудрик может покинуть лондонский клуб в следующее трансферное окно.

Сообщается, что в «Челси» состоялся разговор о возможном уходе украинца летом. Руководство лондонского клуба считает уход Мудрика вполне возможным, ведь на его позицию в команде достаточно большая конкуренция.

Если Мудрик до конца сезона не улучшит свою игру, то «Челси» отдаст его в аренду в следующее трансферное окно.

Мудрик провел последние три матча в запасе и на поле не выходил. В АПЛ украинец в этом сезоне провел 19 матчей, забил 3 гола и отдал 2 ассиста.

Ранее тренер «Челси» Маурисио Почеттино жестко отозвался о способностях Мудрика.

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Михаил Мудрик Челси трансферы АПЛ трансферы
Источник The Chelsea Chronicle
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Комментарии 7
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Serhii P.
Все по ділу, просто "Шахтар" впихнув кота в мішку. Чувака, який більшість кар'єри провів по орендах в другосортних українських клубах і нічого особливого там не показував. 
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+4
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Ron Noiill
Купити дерево щоб воно лежало вісім років ,яке ніхто не купе і навіть з якого собачу будку для клуба не зробити. Ну це потрібно бути "унікальними" менеджерами.
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+3
an52
Важко покращити гру, якщо не виходити на поле 
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0
andre_lui
А що чекає. У Мудрика контракт. Він років на 7 знає, що його чекає +--
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0
bzzzzzz
та там такой же зброд как и мудрик играет
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-1
Saar
Луніна, Мудрика і Судакова - кудись в Зорю.
Ответить
-1
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