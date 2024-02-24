Аут экс-триумфатор. На турнире АТР 250 в Мексике определились финалисты

Стали известны участники финала на турнире АТР 250, который проходит в лос-Кабосе (Мексика).

Норвежский теннисист Каспер Рууд (№12 АТР) выяснил отношения с греком Стефаноса Циципаса (№11 АТР), который год назад стал победителем данного турнира.

Норвежец добился победы в двух сетах за 1 час 51 минуты.

Во втором полуфинальном матче сошлись немец Александр Зверев (№6 АТР) и австралиец Джордан Томпсон (№40 АТР).

Соперники провели на корте 3 часа 42 минуты и сыграли три партии, по итогам которых победил Томпсон.

АТР 250 Лос-Кабос. Полуфинал

Каспер Рууд (Норвегия) – Стефанос Циципас (Греция) – 6:4, 7:6 (7:4)

Александр Зверев (Германия) – Джордан Топмсон (Австралия) – 5:7, 6:4, 6:7 (2:7)

Напомним, что призовой фонд турнира АТР 250 в Лос-Кабосе составляет 915 тыс долларов.