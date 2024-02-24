Аут экс-триумфатор. На турнире АТР 250 в Мексике определились финалисты
Завершились полуфиналы в Лос-Кабосе
Стали известны участники финала на турнире АТР 250, который проходит в лос-Кабосе (Мексика).
Норвежский теннисист Каспер Рууд (№12 АТР) выяснил отношения с греком Стефаноса Циципаса (№11 АТР), который год назад стал победителем данного турнира.
Норвежец добился победы в двух сетах за 1 час 51 минуты.
Во втором полуфинальном матче сошлись немец Александр Зверев (№6 АТР) и австралиец Джордан Томпсон (№40 АТР).
Соперники провели на корте 3 часа 42 минуты и сыграли три партии, по итогам которых победил Томпсон.
АТР 250 Лос-Кабос. Полуфинал
Каспер Рууд (Норвегия) – Стефанос Циципас (Греция) – 6:4, 7:6 (7:4)
Александр Зверев (Германия) – Джордан Топмсон (Австралия) – 5:7, 6:4, 6:7 (2:7)
Напомним, что призовой фонд турнира АТР 250 в Лос-Кабосе составляет 915 тыс долларов.
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