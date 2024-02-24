Тюрьма – его дом. Игрок сборной Марокко получил срок за нападение
Ильяс Шаир узнал приговор суда
Полузащитник сборной Марокко Ильяс Шаир, который защищает цвета английского клуба «Куинз Парк Рейнджерс», получил уголовный срок за нападение на человека.
В 2020 году в Антверпене, где игрок вырос и начал свою карьеру, у Шаира случился конфликт с неким Нильсом Т. После словесной перепалки Ильяс нанес по голове оппонента удар камнем, отчего пострадавший в критическом состоянии оказался в больнице. Врачи, впрочем, смогли спасти пострадавшего.
Суд бельгийского города приговорил Шаира к тюремному заключению сроком на один год с отсрочкой приведения приговора в исполнение на 12 месяцев.
Сообщается, что клуб «Куинз Парк Рейнджерс», который играет в Чемпионшипе, разрешит Ильясу Шаиру играть за команду, пока тот будет оспаривать решение суда.
В нынешнем сезоне 26-летний Шаир во всех турнирах провел за «Куинз Парк Рейнджерс» 31 матч, забил 4 гола, сделал 5 ассистов.
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