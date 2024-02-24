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24 февраля 2024, 10:00 | Обновлено 24 февраля 2024, 10:04
345
0

Тюрьма – его дом. Игрок сборной Марокко получил срок за нападение

Ильяс Шаир узнал приговор суда

24 февраля 2024, 10:00 | Обновлено 24 февраля 2024, 10:04
345
0
Тюрьма – его дом. Игрок сборной Марокко получил срок за нападение
Getty Images/Global Images Ukraine. Ильяс Шаир

Полузащитник сборной Марокко Ильяс Шаир, который защищает цвета английского клуба «Куинз Парк Рейнджерс», получил уголовный срок за нападение на человека.

В 2020 году в Антверпене, где игрок вырос и начал свою карьеру, у Шаира случился конфликт с неким Нильсом Т. После словесной перепалки Ильяс нанес по голове оппонента удар камнем, отчего пострадавший в критическом состоянии оказался в больнице. Врачи, впрочем, смогли спасти пострадавшего.

Суд бельгийского города приговорил Шаира к тюремному заключению сроком на один год с отсрочкой приведения приговора в исполнение на 12 месяцев.

Сообщается, что клуб «Куинз Парк Рейнджерс», который играет в Чемпионшипе, разрешит Ильясу Шаиру играть за команду, пока тот будет оспаривать решение суда.

В нынешнем сезоне 26-летний Шаир во всех турнирах провел за «Куинз Парк Рейнджерс» 31 матч, забил 4 гола, сделал 5 ассистов.

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Куинз Парк Рейнджерс Чемпионшип тюрьма суд чемпионат Англии по футболу сборная Марокко по футболу
Источник BBC
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