Источник: Рух подписал молодого защитника, игравшего за Шахтер

В рядах львовского «Руха» свою карьеру продолжит молодой украинский защитник Юрий Матвиив.

Сообщается, что 19-летний игрок будет защищать цвета второй клубной команды «Руха». Остальная информация о подписании контракта с Матвиивым остается неизвестной.

Матвиив ранее выступал за «Шахтер» U-19 в Юношеской лиге УЕФА и защищал цвета венгерской команды МТК-2 из Будапешта. На счету Юрия два матча за сборную Украины U-16.

«Рух» занимает в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги шестое место с 26-ю очками. «Рух-2» идет на 9-й позиции во Второй лиге Украины.