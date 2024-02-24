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Украина. Премьер лига
24 февраля 2024, 09:42 | Обновлено 24 февраля 2024, 09:50
585
0

Источник: Рух подписал молодого защитника, игравшего за Шахтер

Львовская команда сделала трансфер на перспективу

24 февраля 2024, 09:42 | Обновлено 24 февраля 2024, 09:50
585
0
Источник: Рух подписал молодого защитника, игравшего за Шахтер
ФК Рух Львов

В рядах львовского «Руха» свою карьеру продолжит молодой украинский защитник Юрий Матвиив.

Сообщается, что 19-летний игрок будет защищать цвета второй клубной команды «Руха». Остальная информация о подписании контракта с Матвиивым остается неизвестной.

Матвиив ранее выступал за «Шахтер» U-19 в Юношеской лиге УЕФА и защищал цвета венгерской команды МТК-2 из Будапешта. На счету Юрия два матча за сборную Украины U-16.

«Рух» занимает в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги шестое место с 26-ю очками. «Рух-2» идет на 9-й позиции во Второй лиге Украины.

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Источник Sportarena
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