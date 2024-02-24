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ATP
24 февраля 2024, 01:53 | Обновлено 24 февраля 2024, 01:59
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Якуб Меншик – Карен Хачанов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финального матча на турнире АТР 250 в Дохе

24 февраля 2024, 01:53 | Обновлено 24 февраля 2024, 01:59
10
0
Якуб Меншик – Карен Хачанов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Якуб Меншик

24 февраля состоится финальный матч хардового турнира АТР 250 в Дохе (Катар).

В финальном матче 18-летний чех Якуб Меншик (АТР 116) сыграет против Карена Хачанова (АТР 17), который выступает в «нейтральном» статусе. Поединок пройдет на центральном корте после игры Маррей / Винус – Музетти / Сонего. Время начала встречи – не ранее 17:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первый очный поединок между Меншиком и Хачановым.

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Источник Sport.ua
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