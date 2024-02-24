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  4. Жасмин Паолини – Анна Калинская. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
24 февраля 2024, 01:46 |
17
0

Жасмин Паолини – Анна Калинская. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финального матча на турнире WTA 1000 в Дубае

24 февраля 2024, 01:46 |
17
0
Жасмин Паолини – Анна Калинская. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Жасмин Паолини

24 февраля состоится финальный матч на хардовом турнире WTA 1000 в Дубае (ОАЭ).

Итальянская теннисистка Жасмин Паолини (WTA 26) поборется за трофей против Анны Калинской (WTA 40), которая выступает в «нейтральном» статусе. Встреча состоится вторым запуском на центральном корте после поединка Меличар / Перес – Хантер / Синякова. Время начала игры – не ранее 16:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее девушки играли между собой дважды, счет 1:1.

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Источник Sport.ua
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