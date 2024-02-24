Жасмин Паолини – Анна Калинская. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финального матча на турнире WTA 1000 в Дубае
24 февраля состоится финальный матч на хардовом турнире WTA 1000 в Дубае (ОАЭ).
Итальянская теннисистка Жасмин Паолини (WTA 26) поборется за трофей против Анны Калинской (WTA 40), которая выступает в «нейтральном» статусе. Встреча состоится вторым запуском на центральном корте после поединка Меличар / Перес – Хантер / Синякова. Время начала игры – не ранее 16:30 по Киеву.
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Ранее девушки играли между собой дважды, счет 1:1.
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