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24 февраля 2024, 01:18 |
12
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 24 февраля

Важные события во всех видах спорта

24 февраля 2024, 01:18 |
12
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 24 февраля
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В субботу, 24 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

17:00 Брайтон – Эвертон

Favbet 1.89 – 4.07 – 4.16

17:15 Барселона – Хетафе

Favbet 1.48 – 4.94 – 7.19

19:30 Борнмут – Манчестер Сити

Favbet 7.50 – 5.43 – 1.44

19:30 Бавария – РБ Лейпциг

Favbet 1.73 – 4.50 – 4.65

22:00 Арсенал – Ньюкасл

Favbet 1.36 – 5.82 – 9.15

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Источник Sport.ua
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