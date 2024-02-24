ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 24 февраля

В субботу, 24 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

17:00 Брайтон – Эвертон

1.89 – 4.07 – 4.16

17:15 Барселона – Хетафе

1.48 – 4.94 – 7.19

19:30 Борнмут – Манчестер Сити

7.50 – 5.43 – 1.44

19:30 Бавария – РБ Лейпциг

1.73 – 4.50 – 4.65

22:00 Арсенал – Ньюкасл

1.36 – 5.82 – 9.15