Другие новости24 февраля 2024, 01:18 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 24 февраля
Важные события во всех видах спорта
24 февраля 2024, 01:18 |
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В субботу, 24 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
17:00 Брайтон – Эвертон
17:15 Барселона – Хетафе
19:30 Борнмут – Манчестер Сити
19:30 Бавария – РБ Лейпциг
22:00 Арсенал – Ньюкасл
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