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Чемпионшип
24 февраля 2024, 00:03 | Обновлено 24 февраля 2024, 00:04
163
1

Битва лидеров Чемпионшипа. Невероятный Лидс за 3 минуты обыграл Лестер

Крутой матч лидеров Чемпионшипа

24 февраля 2024, 00:03 | Обновлено 24 февраля 2024, 00:04
163
1
Битва лидеров Чемпионшипа. Невероятный Лидс за 3 минуты обыграл Лестер
Getty Images/Global Images Ukraine

Чемпионшип вынес на вечер пятницы матч лидеров чемпионата между Лестером и Лидсом. Лисы уверенно идут первыми с 78 пунктами, а у Лидса 69 очков.

При этом Лидс находился на серии из 11 матчей без поражений во всех турнирах (10 побед и ничья), которая позволила взлететь на вторую позицию, дающую прямую путевку в АПЛ.

В первом тайме при равной игре Лестер использовал свой шанс после успешного исполнения углового, тогда как Лидс свои моменты не реализовал.

Во второй половине встрече Лестер спокойно контролировал ход встречи, но Лидс под конец тайма забил два гола за три минуты, затем добил противника в компенсированное время и продлил свою невероятную серию. Команда набирает 72 очка и приближается к Лестеру.

Сандерленд Назария Русина, проиграв два кряду матча, откатился на 10-е место с отставанием от зоны плей-офф в 7 очков. Суонси Николая Кухаревича идет 18-м.

Чемпионшип. 34-й тур

Лидс – Лестер 3:1
Голы: Робертс, 80, Грей, 83, Джеймс, 90+4 – Фас, 15

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Лидс Лестер Чемпионшип
Источник Sport.ua
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