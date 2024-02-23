Саудовская Аравия. Команда Йовичевича не сумела удержать победу

23 февраля состоялись два матча 21-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Аль-Раед под руководством Игора Йовичевича, экс-коуча Шахтера, не сумел удержать победу в матче с Аль-Рияд (1:1).

Лидеры: Аль-Хиляль (56 очков), Аль-Наср (49), Аль-Ахли (40), Аль-Таавун (38), Аль-Иттихад (34).

Чемпионат Саудовской Аравии

21-й тур, 23 февраля

Аль-Рияд – Аль-Раед – 1:1

Голы: Мусона, 82 – Эль-Беркауи, 38

Аль-Таавун – Аль-Ахдуд – 3:1

Голы: Барроу, 7, Адам, 10, Аль-Кувайкиби, 86 – Аль-Рубайе, 57

Аль-Фатех – Дамак – 1:1

Голы: Бендебка, 52 – Н'Куду, 65

Турнирная таблица