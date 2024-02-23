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Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Рияд
23.02.2024 16:00 – FT 1 : 1
Аль-Раед
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Саудовская Аравия
23 февраля 2024, 22:59 | Обновлено 23 февраля 2024, 23:29
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0

Саудовская Аравия. Команда Йовичевича не сумела удержать победу

23 февраля состоялись два матча 21-го тура чемпионата Саудовской Аравии

23 февраля 2024, 22:59 | Обновлено 23 февраля 2024, 23:29
121
0
Саудовская Аравия. Команда Йовичевича не сумела удержать победу
Getty Images/Global Images Ukraine. Игор Йовичевич

23 февраля состоялись два матча 21-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Аль-Раед под руководством Игора Йовичевича, экс-коуча Шахтера, не сумел удержать победу в матче с Аль-Рияд (1:1).

Лидеры: Аль-Хиляль (56 очков), Аль-Наср (49), Аль-Ахли (40), Аль-Таавун (38), Аль-Иттихад (34).

Чемпионат Саудовской Аравии

21-й тур, 23 февраля

Аль-Рияд – Аль-Раед – 1:1

Голы: Мусона, 82 – Эль-Беркауи, 38

Аль-Таавун – Аль-Ахдуд – 3:1

Голы: Барроу, 7, Адам, 10, Аль-Кувайкиби, 86 – Аль-Рубайе, 57

Аль-Фатех – Дамак – 1:1

Голы: Бендебка, 52 – Н'Куду, 65

Турнирная таблица

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чемпионат Саудовской Аравии по футболу Игор Йовичевич Аль-Рияд Аль-Раед Аль-Таавун Аль-Ахдуд Аль-Фатех Дамак Жорж-Кевин Н'Куду
Источник Sport.ua
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