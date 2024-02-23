Саудовская Аравия. Команда Йовичевича не сумела удержать победу
23 февраля состоялись два матча 21-го тура чемпионата Саудовской Аравии
23 февраля состоялись два матча 21-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
Аль-Раед под руководством Игора Йовичевича, экс-коуча Шахтера, не сумел удержать победу в матче с Аль-Рияд (1:1).
Лидеры: Аль-Хиляль (56 очков), Аль-Наср (49), Аль-Ахли (40), Аль-Таавун (38), Аль-Иттихад (34).
Чемпионат Саудовской Аравии
21-й тур, 23 февраля
Аль-Рияд – Аль-Раед – 1:1
Голы: Мусона, 82 – Эль-Беркауи, 38
Аль-Таавун – Аль-Ахдуд – 3:1
Голы: Барроу, 7, Адам, 10, Аль-Кувайкиби, 86 – Аль-Рубайе, 57
Аль-Фатех – Дамак – 1:1
Голы: Бендебка, 52 – Н'Куду, 65
Турнирная таблица
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