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Украина. Премьер лига
23 февраля 2024, 22:40 | Обновлено 23 февраля 2024, 23:02
431
0

ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал голкипера, воспитанника запорожской школы

26-летний Ян Вечный ранее играл за клубы «Полтава» и «Нива» Винница

23 февраля 2024, 22:40 | Обновлено 23 февраля 2024, 23:02
431
0
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал голкипера, воспитанника запорожской школы
ФК Нива Винница. Ян Вечный

Одесский «Черноморец» усилил вратарское звено, подписав голкипера Яна Вечного.

26-летний воспитанник запорожской футбольной школы раньше играл за команды «Полтава» и «Нива» Винница.

Тренером вратарей «Черноморца» работает известный экс-голкипер Андрей Глущенко.

Ян Вечный в текущем сезоне провел 17 матчей во Второй лиге за «Ниву» из Винницы.

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Черноморец Одесса Нива Винница трансферы УПЛ трансферы Полтава Андрей Глущенко
Источник ФК Черноморец
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