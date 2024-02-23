Украина. Премьер лига23 февраля 2024, 22:40 | Обновлено 23 февраля 2024, 23:02
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ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал голкипера, воспитанника запорожской школы
26-летний Ян Вечный ранее играл за клубы «Полтава» и «Нива» Винница
23 февраля 2024, 22:40 | Обновлено 23 февраля 2024, 23:02
431
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Одесский «Черноморец» усилил вратарское звено, подписав голкипера Яна Вечного.
26-летний воспитанник запорожской футбольной школы раньше играл за команды «Полтава» и «Нива» Винница.
Тренером вратарей «Черноморца» работает известный экс-голкипер Андрей Глущенко.
Ян Вечный в текущем сезоне провел 17 матчей во Второй лиге за «Ниву» из Винницы.
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