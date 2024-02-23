ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал голкипера, воспитанника запорожской школы

Одесский «Черноморец» усилил вратарское звено, подписав голкипера Яна Вечного.

26-летний воспитанник запорожской футбольной школы раньше играл за команды «Полтава» и «Нива» Винница.

Тренером вратарей «Черноморца» работает известный экс-голкипер Андрей Глущенко.

Ян Вечный в текущем сезоне провел 17 матчей во Второй лиге за «Ниву» из Винницы.