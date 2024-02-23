Хакан ЧАЛХАНОГЛУ: «Я – лучший реджиста мира»

Основной полузащитник «Интера» и сборной Турции Хакан Чалханоглу заявил, что считает себя лучшим реджистой (опорным полузащитником с плеймейкерскими функциями, - прим.) мира на данный момент:

«На данный момент я – лучший реджиста в мире. За мной следуют Родри, Киммих, Кроос и Энцо Фернандес.

Почему я лучший? Потому что другие не забивают таких голов, как я. Я забиваю не с ближних дистанций, а с 25-30 метров, или со штрафных. А это сложно.

Также, все они хорошо управляют игрой, но мне не нравится делать передачи на 5 метров. Я всегда пытаюсь сделать решающий пас, чтобы повысить вероятность гола».

В нынешнем сезоне на счету Чалханоглу 11 голов и 3 ассиста в 30 матчах за «Интер» во всех турнирах.