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Италия
23 февраля 2024, 22:44 |
531
1

Хакан ЧАЛХАНОГЛУ: «Я – лучший реджиста мира»

Хавбек «Интера» нескромно оценил свои способности

23 февраля 2024, 22:44 |
531
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Хакан ЧАЛХАНОГЛУ: «Я – лучший реджиста мира»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хакан Чалханоглу

Основной полузащитник «Интера» и сборной Турции Хакан Чалханоглу заявил, что считает себя лучшим реджистой (опорным полузащитником с плеймейкерскими функциями, - прим.) мира на данный момент:

«На данный момент я – лучший реджиста в мире. За мной следуют Родри, Киммих, Кроос и Энцо Фернандес.

Почему я лучший? Потому что другие не забивают таких голов, как я. Я забиваю не с ближних дистанций, а с 25-30 метров, или со штрафных. А это сложно.

Также, все они хорошо управляют игрой, но мне не нравится делать передачи на 5 метров. Я всегда пытаюсь сделать решающий пас, чтобы повысить вероятность гола».

В нынешнем сезоне на счету Чалханоглу 11 голов и 3 ассиста в 30 матчах за «Интер» во всех турнирах.

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Источник La Gazzetta dello Sport
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