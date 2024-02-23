Лучше Салаха и Холанда. Мудрик попал в интересный рейтинг футболистов
Украинец попал в топ-3 самых быстрых игроков мира
Известный английский портал Give Me Sport обнародовал рейтинг самых быстрых футболистов в 2024 году.
Вингер «Челси» Михаил Мудрик занял третье место в рейтинге. Выше украинца в списке разместился только нападающий дортмундской «Боруссии» Карим Адейеми и одноклубник Андрея Лунина в «Реале» Антонио Рюдигер.
Отметим, что Мудрик оказался в рейтинге выше звездных игроков АПЛ – Мохамеда Салаха и Эрлинга Холанда.
Ранее тренер «Чесли» Маурисио Почеттино жестко отозвался о способностях Мудрика.
Самые быстрые игроки 2024 года
- Антонио Рюдигер – Реал Мадрид (36.7 км/ч);
- Карим Адейеми – Боруссия Дортмунд (36.65 км/ч);
- Михаил Мудрик – Челси (36.63 км/ч);
- Антони Гордон – Ньюкасл (36.61 км/ч);
- Усман Дембеле – ПСЖ (36.6 км/ч);
- Адама Траоре – Фулхэм (36.6 км/ч);
- Мохаммед Салах – Ливерпуль (36.6 км/ч);
- Дарвин Нуньес – Ливерпуль (36.53 км/ч);
- Мусса Диаби – Астон Вилла (36.52 км/ч);
- Рафаэль Леоу – Милан (36.5 км/ч);
- Ашраф Хакими – ПСЖ (36.48 км/ч);
- Федерико Вальверде – Реал Мадрид (36.3 км/ч);
- Эрлинг Холанд – Манчестер Сити (36.22 км/ч);
- Нуну Тавареш – Ноттингем Форест (36.2 км/ч);
- Альфонсо Дэвис – Бавария (36.2 км/ч).
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Куди подівся лідер по швидкості з АПЛ? адже Мудрик був то другим , то третім в АПЛ? А тепер ті хто в АПЛ швидше нього? пропали?