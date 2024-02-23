Лучше Салаха и Холанда. Мудрик попал в интересный рейтинг футболистов

Известный английский портал Give Me Sport обнародовал рейтинг самых быстрых футболистов в 2024 году.

Вингер «Челси» Михаил Мудрик занял третье место в рейтинге. Выше украинца в списке разместился только нападающий дортмундской «Боруссии» Карим Адейеми и одноклубник Андрея Лунина в «Реале» Антонио Рюдигер.

Отметим, что Мудрик оказался в рейтинге выше звездных игроков АПЛ – Мохамеда Салаха и Эрлинга Холанда.

Ранее тренер «Чесли» Маурисио Почеттино жестко отозвался о способностях Мудрика.

Самые быстрые игроки 2024 года