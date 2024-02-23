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Англия
23 февраля 2024, 23:06 |
749
4

Лучше Салаха и Холанда. Мудрик попал в интересный рейтинг футболистов

Украинец попал в топ-3 самых быстрых игроков мира

23 февраля 2024, 23:06 |
749
4
Лучше Салаха и Холанда. Мудрик попал в интересный рейтинг футболистов
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Известный английский портал Give Me Sport обнародовал рейтинг самых быстрых футболистов в 2024 году.

Вингер «Челси» Михаил Мудрик занял третье место в рейтинге. Выше украинца в списке разместился только нападающий дортмундской «Боруссии» Карим Адейеми и одноклубник Андрея Лунина в «Реале» Антонио Рюдигер.

Отметим, что Мудрик оказался в рейтинге выше звездных игроков АПЛ – Мохамеда Салаха и Эрлинга Холанда.

Ранее тренер «Чесли» Маурисио Почеттино жестко отозвался о способностях Мудрика.

Самые быстрые игроки 2024 года

  1. Антонио Рюдигер – Реал Мадрид (36.7 км/ч);
  2. Карим Адейеми – Боруссия Дортмунд (36.65 км/ч);
  3. Михаил Мудрик – Челси (36.63 км/ч);
  4. Антони Гордон – Ньюкасл (36.61 км/ч);
  5. Усман Дембеле – ПСЖ (36.6 км/ч);
  6. Адама Траоре – Фулхэм (36.6 км/ч);
  7. Мохаммед Салах – Ливерпуль (36.6 км/ч);
  8. Дарвин Нуньес – Ливерпуль (36.53 км/ч);
  9. Мусса Диаби – Астон Вилла (36.52 км/ч);
  10. Рафаэль Леоу – Милан (36.5 км/ч);
  11. Ашраф Хакими – ПСЖ (36.48 км/ч);
  12. Федерико Вальверде – Реал Мадрид (36.3 км/ч);
  13. Эрлинг Холанд – Манчестер Сити (36.22 км/ч);
  14. Нуну Тавареш – Ноттингем Форест (36.2 км/ч);
  15. Альфонсо Дэвис – Бавария (36.2 км/ч).
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Карим Адейеми Антонио Рюдигер Мохамед Салах Михаил Мудрик Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Эрлинг Холанд
Источник Give me Sport
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Комментарии 4
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Octopus
Раньше это было огромным преимуществом, а теперь когда все вокруг считают его "всадником без головы", звучит как насмешка. Ну быстро бегаешь и шо? Почему тогда на скамейке сидишь?
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+4
Yura Юрий
не тем спортом занялся Мудрик..такой спринтер пропал)))
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+4
avk2307
большинство новостей про Мудрика появляется из этого источника и даже автор статей тот же (stephen white)
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+2
avk2307
https://sport.ua/uk/news/620553-ale-ne-naykrashchiy-mudrik-u-zbirniy-nayshv
idshih-gravtsiv-apl-sezonu-202223
https://sport.ua/uk/news/633989-mudrik-drugiy-za-shvidkistyu-v-lizi-chempio
niv-a-hto-nayshvidshiy-v-lch
 Куди подівся лідер по швидкості з АПЛ?  адже Мудрик був то другим , то третім в АПЛ? А тепер ті хто в АПЛ швидше нього? пропали?
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