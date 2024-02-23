В Динамо рассказали о ситуации с бронью от мобилизации

Заместитель генерального директора «Динамо» Сергей Мохник рассказал, что бронь от мобилизации для представителей киевского клуба продлили на несколько месяцев.

«У футболистов есть и была бронь. Сейчас она продлена до 17 мая. И дальше будет заниматься этим вопросом», – сказал Мохник.

Вопрос с мобилизацией активно обсуждается среди клубов УПЛ и ПФЛ, а также новым президентом Украинской ассоциации футбола Андреем Шевченко.

Сейчас под мобилизацию попадают мужчины 27 лет и старше.