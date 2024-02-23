Украина. Премьер лига23 февраля 2024, 19:12 |
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В Динамо рассказали о ситуации с бронью от мобилизации
Мохник сообщил, что проблем в ближайшее время не будет
23 февраля 2024, 19:12 |
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Заместитель генерального директора «Динамо» Сергей Мохник рассказал, что бронь от мобилизации для представителей киевского клуба продлили на несколько месяцев.
«У футболистов есть и была бронь. Сейчас она продлена до 17 мая. И дальше будет заниматься этим вопросом», – сказал Мохник.
Вопрос с мобилизацией активно обсуждается среди клубов УПЛ и ПФЛ, а также новым президентом Украинской ассоциации футбола Андреем Шевченко.
Сейчас под мобилизацию попадают мужчины 27 лет и старше.
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Комментарии 5
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От армии прятаться стыдно ,я вот бы с радостью ну здоровье подвело
Во время ВОВ (для СССР) из динамовцев формировали отряды ОМСБОН. Сейчас же футболисты самые хилые из игровиков. Вот гандболисты и регбисты - то что надо. Но там одни пацаны.
Показать Скрыть 1 ответ
Вангую "срач-time"😂
Днонєтскіє фас. Розказуйте як ваш рахітскій побіжить на фронт, а Матвієнко свого брата-сєпара в Криму мріє ліквідувати
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