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Украина. Премьер лига
23 февраля 2024, 19:12 |
1294
5

В Динамо рассказали о ситуации с бронью от мобилизации

Мохник сообщил, что проблем в ближайшее время не будет

23 февраля 2024, 19:12 |
1294
5
В Динамо рассказали о ситуации с бронью от мобилизации
ФК Динамо Киев

Заместитель генерального директора «Динамо» Сергей Мохник рассказал, что бронь от мобилизации для представителей киевского клуба продлили на несколько месяцев.

«У футболистов есть и была бронь. Сейчас она продлена до 17 мая. И дальше будет заниматься этим вопросом», – сказал Мохник.

Вопрос с мобилизацией активно обсуждается среди клубов УПЛ и ПФЛ, а также новым президентом Украинской ассоциации футбола Андреем Шевченко.

Сейчас под мобилизацию попадают мужчины 27 лет и старше.

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Динамо Киев Сергей Мохник Украинская Премьер-лига российско-украинская война мобилизация
Источник ТаТоТаке
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FunnyCat_____
От армии прятаться стыдно ,я вот бы с радостью ну здоровье подвело
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+1
Swed
Во время ВОВ (для СССР)  из динамовцев формировали отряды  ОМСБОН.     Сейчас  же   футболисты самые хилые из игровиков.    Вот гандболисты и регбисты - то что надо.    Но там одни пацаны.
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0
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Boodya
Вангую "срач-time"😂
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-1
Pavel_i_CO
Днонєтскіє фас. Розказуйте як ваш рахітскій побіжить на фронт, а Матвієнко свого брата-сєпара в Криму мріє ліквідувати 
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-4
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