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  4. Нагельсманн анонсировал изменения в составе Бундестим перед Евро-2024
Чемпионат Европы
23 февраля 2024, 18:43 |
465
0

Нагельсманн анонсировал изменения в составе Бундестим перед Евро-2024

Первый матч на турнире Бундестим проведет 14 июня

23 февраля 2024, 18:43 |
465
0
Нагельсманн анонсировал изменения в составе Бундестим перед Евро-2024
Der Spiegel. Юлиан Нагельсманн

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн пообещал сюрпризы в заявке национальной команды на Евро-2024.

«Характер бьет талант. Поэтому мы и меняем состав, который выступал на чемпионате мира в Катаре.

Нам не нужно вызывать в сборную десять новых игроков, но некоторые футболисты, о которых люди думают, что они точно будут в заявке на Евро, вызваны не будут», — цитирует Нагельсманна Der Spiegel.

Напомним, что на Евро-2024 Германия выступит в группе А вместе со сборными Шотландии, Венгрии и Швейцарии. Первый матч на турнире Бундестим проведет 14 июня.

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Юлиан Нагельсманн сборная Германии по футболу Евро-2024
Источник Der Spiegel
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