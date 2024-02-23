Заря – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 26 февраля в 13:00 матч 18-го тура УПЛ
В понедельник, 26 февраля, состоится матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Заря» и «Ворскла».
Игра состоится в Житомире на Центральном стадионе. Начало матча запланировано в 13:00.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
К началу 18-го тура «Ворскла» занимает 7 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 23 очка.
«Заря» занимает 14 строчку, сыграв 14 матчей и набрав 12 очков.
Матч можно посмотреть на Youtube канале Football Hub.
Заря – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинец может летом сменить команду
Экс-тренер Шахтера обойдется дорого, поэтому основной вариант – Аморим