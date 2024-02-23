В понедельник, 26 февраля, состоится матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Заря» и «Ворскла».

Игра состоится в Житомире на Центральном стадионе. Начало матча запланировано в 13:00.

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К началу 18-го тура «Ворскла» занимает 7 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 23 очка.

«Заря» занимает 14 строчку, сыграв 14 матчей и набрав 12 очков.

Матч можно посмотреть на Youtube канале Football Hub.

Заря – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ