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Чемпионат Украины
Заря
26.02.2024 13:00 - : -
Ворскла
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
23 февраля 2024, 18:23 | Обновлено 23 февраля 2024, 19:24
451
0

Заря – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 26 февраля в 13:00 матч 18-го тура УПЛ

23 февраля 2024, 18:23 | Обновлено 23 февраля 2024, 19:24
451
0
Заря – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ. Заря – Ворскла

В понедельник, 26 февраля, состоится матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Заря» и «Ворскла».

Игра состоится в Житомире на Центральном стадионе. Начало матча запланировано в 13:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

К началу 18-го тура «Ворскла» занимает 7 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 23 очка.

«Заря» занимает 14 строчку, сыграв 14 матчей и набрав 12 очков.

Матч можно посмотреть на Youtube канале Football Hub.

Заря – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Заря Луганск Ворскла Полтава Заря - Ворскла Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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