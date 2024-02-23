Заря готова продать любого игрока. И даже тренера

Президент «Зари» Евгений Геллер заявил, что готов рассмотреть предложения по любому игроку своей команды и даже не против продать тренера Юрия Коваля.

«Для того, чтобы быть самоокупаемым клубом, нужно продавать игроков в зарубежные клубы и выступать в еврокубках. Пока не все получается».

«Что касается трансферов, то мы готовы продавать всех, даже Коваля, если его кто-то купит. Даже тренера. Если кто-то хочет его забрать и дать условия лучше, то почему нет. С удовольствием продадим любого игрока, но этой зимой уже никто не уходит», – сказал Геллер.

Команда неудачно провела первую часть сезона, финишировав на 14-й позиции.