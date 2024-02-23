ТУХЕЛЬ: «Не думаю, что я единственная проблема Баварии»
Наставник не удовлетворен развитием команды и как она играет
Наставник «Баварии» Томас Тухель высказался о решении покинуть клуб после завершения сезона и как оно повлияет на дальнейшую работу тренера.
«Не думаю, что я единственная проблема, но я отвечаю за игру и результат, поэтому счастлив взять ее на себя. Можете быть уверены, что я не удовлетворен развитием команды и тем, как мы играем. У меня никогда не было ощущения, что наши идеи не доходят до команды.
Решение расстаться после завершения сезона дает ясность, а ясность приносит свободу. Свобода – всегда хорошо: и для игр, и для тренировок.
Разговор с руководством был коротким и нормальным. Я смотрю на это с профессиональной точки зрения, трезво. Буду выполнять работу с той же энергией, что и раньше», – сказал Тухель.
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