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Чемпионат Украины
Рух Львов
25.02.2024 18:00 - : -
Полесье
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Украина. Премьер лига
23 февраля 2024, 17:40 | Обновлено 23 февраля 2024, 18:06
169
0

Рух – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 25 февраля в 18:00 матч 18-го тура УПЛ

23 февраля 2024, 17:40 | Обновлено 23 февраля 2024, 18:06
169
0
Рух – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УАФ. Рух – Полесье

В воскресенье, 25 февраля, состоится матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют львовский «Рух» и житомирское «Полесье».

Игра пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов». Начало матча запланировано о 18:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

К началу 18-го тура «Рух» занимает шестое место в турнирной таблице УПЛ имея в активе 26 очков.

«Полесье» занимает третье место, сыграв 17 матчей и набрав 32 очка.

Рух – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет UPL.TV

Новый телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)

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Источник Sport.ua
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