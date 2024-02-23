В воскресенье, 25 февраля, состоится матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Верес» и «Колос».

Игра пройдет в Ровно на стадионе «Авангард». Начало матча запланировано о 13:00.

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К началу 18-го тура «Верес» занимает 15 место в турнирной таблице УПЛ имея в активе 12 очков.

«Колос» занимает 9-ю строчку, сыграв 16 матчей и набрав 21 очко.

Верес – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет UPL.TV

Новый телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)

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