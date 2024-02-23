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Чемпионат Украины
Верес
25.02.2024 13:00 - : -
Колос К
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
23 февраля 2024, 17:13 | Обновлено 23 февраля 2024, 17:59
345
0

Верес – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 25 февраля в 13:00 матч 18-го тура УПЛ

23 февраля 2024, 17:13 | Обновлено 23 февраля 2024, 17:59
345
0
Верес – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
НК Верес

В воскресенье, 25 февраля, состоится матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Верес» и «Колос».

Игра пройдет в Ровно на стадионе «Авангард». Начало матча запланировано о 13:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

К началу 18-го тура «Верес» занимает 15 место в турнирной таблице УПЛ имея в активе 12 очков.

«Колос» занимает 9-ю строчку, сыграв 16 матчей и набрав 21 очко.

Верес – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет UPL.TV

Новый телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)

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Источник Sport.ua
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