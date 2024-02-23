Верес – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 25 февраля в 13:00 матч 18-го тура УПЛ
В воскресенье, 25 февраля, состоится матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Верес» и «Колос».
Игра пройдет в Ровно на стадионе «Авангард». Начало матча запланировано о 13:00.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
К началу 18-го тура «Верес» занимает 15 место в турнирной таблице УПЛ имея в активе 12 очков.
«Колос» занимает 9-ю строчку, сыграв 16 матчей и набрав 21 очко.
Верес – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проведет UPL.TV
Новый телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.
Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)
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