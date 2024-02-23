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  4. ВИДЕО. Кузык шикарным голом оформил разгром ЛНЗ
Украина. Премьер лига
23 февраля 2024, 17:05 |
948
0

ВИДЕО. Кузык шикарным голом оформил разгром ЛНЗ

Хавбек попал в дальнюю «девятку» ворот соперника

23 февраля 2024, 17:05 |
948
0
ВИДЕО. Кузык шикарным голом оформил разгром ЛНЗ
ФК Кривбасс. Денис Кузык

Сегодня, 23 февраля 2024 года, происходит матч-открытие 18-го тура и всей весенней части Украинской Премьер-лиги между черкасским ЛНЗ и «Кривбассом». Счет по состоянию на 65-ю минуту – 3:0 в пользу команды Юрия Вернидуба.

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Разгром в матче на 63-й минуте поединка оформил правый вингер Денис Кузык. Приняв мяч на своей позиции, почти на линии штрафной площадки, воспитанник киевского «Динамо» шикарным ударом отправил мяч в дальнюю «девятку» ворот ЛНЗ.

ВИДЕО. Кузык шикарным голом оформил разгром ЛНЗ

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Денис Кузык чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы ЛНЗ - Кривбасс видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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