Сегодня, 23 февраля 2024 года, происходит матч-открытие 18-го тура и всей весенней части Украинской Премьер-лиги между черкасским ЛНЗ и «Кривбассом». Счет по состоянию на 65-ю минуту – 3:0 в пользу команды Юрия Вернидуба.

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Разгром в матче на 63-й минуте поединка оформил правый вингер Денис Кузык. Приняв мяч на своей позиции, почти на линии штрафной площадки, воспитанник киевского «Динамо» шикарным ударом отправил мяч в дальнюю «девятку» ворот ЛНЗ.

ВИДЕО. Кузык шикарным голом оформил разгром ЛНЗ