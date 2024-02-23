Сегодня, 23 февраля 2024 года, проходит матч-открытие 18-го тура и всей весенней части Украинской Премьер-лиги между черкасским ЛНЗ и «Кривбассом». Счет после первого тайма – 1:0 в пользу команды Юрия Вернидуба.

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В целом команды выдали практически равную первую половину встречи, но на 41-й минуте игрок ЛНЗ сыграл рукой в собственной штрафной площадке.

После просмотра VAR главный арбитр матча Анастасия Романюк указала на 11-метровую отметку. К мячу подошел Хрвое Илич, который уверенно реализовал пенальти. Этот гол стал первым в весенней части УПЛ 2023/24.

ВИДЕО. Илич с пенальти забил первый гол весенней части УПЛ