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  4. ВИДЕО. Илич с пенальти забил первый гол весенней части УПЛ
Украина. Премьер лига
23 февраля 2024, 16:36 |
108
0

ВИДЕО. Илич с пенальти забил первый гол весенней части УПЛ

Полузащитник «Кривбасса» хладнокровно пробил с 11 метров

23 февраля 2024, 16:36 |
108
0
ВИДЕО. Илич с пенальти забил первый гол весенней части УПЛ
ФК Кривбасс. Хрвое Илич

Сегодня, 23 февраля 2024 года, проходит матч-открытие 18-го тура и всей весенней части Украинской Премьер-лиги между черкасским ЛНЗ и «Кривбассом». Счет после первого тайма – 1:0 в пользу команды Юрия Вернидуба.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В целом команды выдали практически равную первую половину встречи, но на 41-й минуте игрок ЛНЗ сыграл рукой в собственной штрафной площадке.

После просмотра VAR главный арбитр матча Анастасия Романюк указала на 11-метровую отметку. К мячу подошел Хрвое Илич, который уверенно реализовал пенальти. Этот гол стал первым в весенней части УПЛ 2023/24.

ВИДЕО. Илич с пенальти забил первый гол весенней части УПЛ

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Хрвое Илич чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы ЛНЗ - Кривбасс видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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