Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер или Динамо? Сабо назвал своего фаворита сезона УПЛ
Украина. Премьер лига
23 февраля 2024, 16:54 | Обновлено 23 февраля 2024, 16:55
1287
1

Шахтер или Динамо? Сабо назвал своего фаворита сезона УПЛ

Бывший тренер киевлян дал прогноз на чемпионат Украины

23 февраля 2024, 16:54 | Обновлено 23 февраля 2024, 16:55
1287
1
Шахтер или Динамо? Сабо назвал своего фаворита сезона УПЛ
dynamo.kiev.ua. Йожеф Сабо

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо дал прогноз на оставшуюся часть сезона Украинской Премьер-лиги 2023/24:

«Я думаю, чемпионом станет «Шахтер». Они имеют сильнейший состав и уже готовы к сезону, потому что стартовали в Лиге Европы. «Динамо» тоже никого не потеряло, но и не усилилось. Я желаю Шовковскому только удачи, но за чемпионство побороться будет сложно.

На второе место поставлю «Кривбасс». У них хорошая, дисциплинированная команда и сильный, опытный тренер. Третье – «Динамо», четвертое – «Днепр-1», пятое – «Полесье». «Днепр-1» при Максимове хорошо прибавил. Все эти команды одинаковые, поэтому могут занять любые места со второго по пятое.

«Минай» точно вылетит. Там нет футболистов и мало денег, от этого никуда не деться. Второй претендент на вылет – «Оболонь». Это очень молодая команда, которая слабо усилилась. Думаю, «Верес» зацепится за стыковые матчи. Заря тоже выкарабкается, у них есть деньги.

Интересно будет посмотреть на «Металлист 1925» со Скрипником, они должны быть выше в таблице. Скрипник – это думающий тренер. Ему надо предоставить возможность комплектовать команду под свое видение футбола».

Ранее своим прогнозом на УПЛ 2023/24 поделился Виктор Леоненко.

По теме:
Йожеф САБО: «Довбик – никакой! Я вообще не знаю, что он делает на поле»
Днепр-1 – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Заря готова продать любого игрока. И даже тренера
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Заря Луганск Верес Ровно Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Минай Металлист 1925 Днепр-1 Йожеф Сабо Оболонь Киев
Источник Спорт-Экспресс Украина
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

С Игой, но без Коко. Известны все участницы 1/2 финала на турнире в Дубае
Теннис | 22 февраля 2024, 21:11 4
С Игой, но без Коко. Известны все участницы 1/2 финала на турнире в Дубае
С Игой, но без Коко. Известны все участницы 1/2 финала на турнире в Дубае

Кто остановит Свёнтек на пути к очередному титулу?

Лунин рассказал, за что над ним насмехались игроки в начале карьеры в Реале
Футбол | 22 февраля 2024, 17:33 0
Лунин рассказал, за что над ним насмехались игроки в начале карьеры в Реале
Лунин рассказал, за что над ним насмехались игроки в начале карьеры в Реале

Андрей в свое время играл в бутсах от фирмы Mizuno

ВИДЕО. Илич с пенальти забил первый гол весенней части УПЛ
Футбол | 23.02.2024, 16:36
ВИДЕО. Илич с пенальти забил первый гол весенней части УПЛ
ВИДЕО. Илич с пенальти забил первый гол весенней части УПЛ
Слабый и еще слабее. Почему Шахтер был бит на Велодроме
Футбол | 23.02.2024, 11:55
Слабый и еще слабее. Почему Шахтер был бит на Велодроме
Слабый и еще слабее. Почему Шахтер был бит на Велодроме
Трансферная зима 2023/2024 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Футбол | 23.02.2024, 10:12
Трансферная зима 2023/2024 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферная зима 2023/2024 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ZANREGENT1993
Все эти прогнозы- ерунда.
Ответить
+2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лунин может выдохнуть? Известны новые подробности по восстановлению Куртуа
Лунин может выдохнуть? Известны новые подробности по восстановлению Куртуа
22.02.2024, 00:03 1
Футбол
Арсенал готовит громкий трансфер украинской звезды Жироны летом
Арсенал готовит громкий трансфер украинской звезды Жироны летом
22.02.2024, 11:23 11
Футбол
Пушич оценил матч с Марселем и объяснил, почему сделал замены так поздно
Пушич оценил матч с Марселем и объяснил, почему сделал замены так поздно
23.02.2024, 04:10 13
Футбол
Прощай, Лига Европы. Шахтер пропустил три гола от Марселя на Велодроме
Прощай, Лига Европы. Шахтер пропустил три гола от Марселя на Велодроме
22.02.2024, 23:59 196
Футбол
Все закономерно? Модрич и Лукас Васкес показали, почему Кепа хуже Лунина
Все закономерно? Модрич и Лукас Васкес показали, почему Кепа хуже Лунина
22.02.2024, 13:27
Футбол
Поражение без Зинченко. Порту забил Арсеналу в компенсированное время
Поражение без Зинченко. Порту забил Арсеналу в компенсированное время
21.02.2024, 23:56 25
Футбол
Стало известно, как Довбик оказался в чемпионате Молдовы
Стало известно, как Довбик оказался в чемпионате Молдовы
21.02.2024, 21:58
Футбол
ВИДЕО. О'Салливан и Трамп вышли в четвертьфинал Players Championship
ВИДЕО. О'Салливан и Трамп вышли в четвертьфинал Players Championship
21.02.2024, 18:50
Снукер
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем