Шахтер или Динамо? Сабо назвал своего фаворита сезона УПЛ
Бывший тренер киевлян дал прогноз на чемпионат Украины
Бывший главный тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо дал прогноз на оставшуюся часть сезона Украинской Премьер-лиги 2023/24:
«Я думаю, чемпионом станет «Шахтер». Они имеют сильнейший состав и уже готовы к сезону, потому что стартовали в Лиге Европы. «Динамо» тоже никого не потеряло, но и не усилилось. Я желаю Шовковскому только удачи, но за чемпионство побороться будет сложно.
На второе место поставлю «Кривбасс». У них хорошая, дисциплинированная команда и сильный, опытный тренер. Третье – «Динамо», четвертое – «Днепр-1», пятое – «Полесье». «Днепр-1» при Максимове хорошо прибавил. Все эти команды одинаковые, поэтому могут занять любые места со второго по пятое.
«Минай» точно вылетит. Там нет футболистов и мало денег, от этого никуда не деться. Второй претендент на вылет – «Оболонь». Это очень молодая команда, которая слабо усилилась. Думаю, «Верес» зацепится за стыковые матчи. Заря тоже выкарабкается, у них есть деньги.
Интересно будет посмотреть на «Металлист 1925» со Скрипником, они должны быть выше в таблице. Скрипник – это думающий тренер. Ему надо предоставить возможность комплектовать команду под свое видение футбола».
Ранее своим прогнозом на УПЛ 2023/24 поделился Виктор Леоненко.
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