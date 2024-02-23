Шахтер или Динамо? Сабо назвал своего фаворита сезона УПЛ

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо дал прогноз на оставшуюся часть сезона Украинской Премьер-лиги 2023/24:

«Я думаю, чемпионом станет «Шахтер». Они имеют сильнейший состав и уже готовы к сезону, потому что стартовали в Лиге Европы. «Динамо» тоже никого не потеряло, но и не усилилось. Я желаю Шовковскому только удачи, но за чемпионство побороться будет сложно.

На второе место поставлю «Кривбасс». У них хорошая, дисциплинированная команда и сильный, опытный тренер. Третье – «Динамо», четвертое – «Днепр-1», пятое – «Полесье». «Днепр-1» при Максимове хорошо прибавил. Все эти команды одинаковые, поэтому могут занять любые места со второго по пятое.

«Минай» точно вылетит. Там нет футболистов и мало денег, от этого никуда не деться. Второй претендент на вылет – «Оболонь». Это очень молодая команда, которая слабо усилилась. Думаю, «Верес» зацепится за стыковые матчи. Заря тоже выкарабкается, у них есть деньги.

Интересно будет посмотреть на «Металлист 1925» со Скрипником, они должны быть выше в таблице. Скрипник – это думающий тренер. Ему надо предоставить возможность комплектовать команду под свое видение футбола».

Ранее своим прогнозом на УПЛ 2023/24 поделился Виктор Леоненко.